https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/fenerbahcenin-maci-sonrasinda-mauro-icardiden-paylasim-1083052930.html
Fenerbahçe'nin maçının hemen ardından Mauro Icardi'den paylaşım
Fenerbahçe'nin maçının hemen ardından Mauro Icardi'den paylaşım
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın hemen ardından paylaşım yaptı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:40+0300
2024-04-23T10:40+0300
2024-04-23T10:41+0300
spor
mauro icardi
fenerbahçe
galatasaray
trendyol süper lig
sosyal medya
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Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Mauro Icardi paylaşımında Hatayspor maçındaki gol sevincine yer verdi ve "Zzzzzz..." notunu düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ismail-kartal-sezon-sonu-sampiyon-olacagiz-1083047993.html
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mauro icardi, fenerbahçe, galatasaray, trendyol süper lig, sosyal medya
mauro icardi, fenerbahçe, galatasaray, trendyol süper lig, sosyal medya
Fenerbahçe'nin maçının hemen ardından Mauro Icardi'den paylaşım
10:40 23.04.2024 (güncellendi: 10:41 23.04.2024)
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın hemen ardından paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Mauro Icardi paylaşımında Hatayspor maçındaki gol sevincine yer verdi ve "Zzzzzz..." notunu düştü.