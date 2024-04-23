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Fenerbahçe'nin maçının hemen ardından Mauro Icardi'den paylaşım
Fenerbahçe'nin maçının hemen ardından Mauro Icardi'den paylaşım
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın hemen ardından paylaşım yaptı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Mauro Icardi paylaşımında Hatayspor maçındaki gol sevincine yer verdi ve "Zzzzzz..." notunu düştü.
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mauro icardi, fenerbahçe, galatasaray, trendyol süper lig, sosyal medya
mauro icardi, fenerbahçe, galatasaray, trendyol süper lig, sosyal medya

Fenerbahçe'nin maçının hemen ardından Mauro Icardi'den paylaşım

10:40 23.04.2024 (güncellendi: 10:41 23.04.2024)
© AA / Mehmet Akif ParlakIcardi'den 'alkış'
Icardi'den 'alkış' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA / Mehmet Akif Parlak
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın hemen ardından paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mauro Icardi paylaşımında Hatayspor maçındaki gol sevincine yer verdi ve "Zzzzzz..." notunu düştü.
© Fotoğraf : Instagram/IcardiIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
Icardi
© Fotoğraf : Instagram/Icardi
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