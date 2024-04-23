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Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında takıldı: Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaç oldu?
Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında takıldı: Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaç oldu?
Sputnik Türkiye
Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu.Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi olarak Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand görev yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre ise 2-2'lik skorla tamamlandı.Fenerbahçe'de goller Fred (45+2) ve İrfan Can (80), Sivasspor'da ise Koita (57) ile Manaj'dan (90+2 Penaltı) geldi.Bu sonuçla bitime 5 hafta kala sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
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Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında takıldı: Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaç oldu?

09:31 23.04.2024 (güncellendi: 09:32 23.04.2024)
© AA / Sercan KüçükşahinFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA / Sercan Küçükşahin
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Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre ise 2-2'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi olarak Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand görev yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre ise 2-2'lik skorla tamamlandı.
Fenerbahçe'de goller Fred (45+2) ve İrfan Can (80), Sivasspor'da ise Koita (57) ile Manaj'dan (90+2 Penaltı) geldi.

Bu sonuçla bitime 5 hafta kala sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
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