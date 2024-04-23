https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/fenerbahce-sivasspor-deplasmaninda-takildi-galatasaray-ile-arasindaki-puan-farki-kac-oldu-1083048320.html

Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında takıldı: Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaç oldu?

Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında takıldı: Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaç oldu?

Sputnik Türkiye

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T09:31+0300

2024-04-23T09:31+0300

2024-04-23T09:32+0300

spor

fenerbahçe

sivasspor

ismail kartal

irfan can kahveci

şampiyonluk

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Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu.Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi olarak Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand görev yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre ise 2-2'lik skorla tamamlandı.Fenerbahçe'de goller Fred (45+2) ve İrfan Can (80), Sivasspor'da ise Koita (57) ile Manaj'dan (90+2 Penaltı) geldi.Bu sonuçla bitime 5 hafta kala sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

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