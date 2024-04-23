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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/estonya-rus-ortodoks-kilisesinden-ayrilmayan-ibadethaneleri-kapatmaya-hazirlaniyor-1083070355.html
Estonya, Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmayan ibadethaneleri kapatmaya hazırlanıyor
Estonya, Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmayan ibadethaneleri kapatmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Estonya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ortodoks ibadethanelerden Moskova Patrikhanesi ile bağlarını koparmasını bir kez daha talep etti. Aksi takdirde bu tür... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T17:25+0300
2024-04-23T17:26+0300
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rusya ortodoks kilisesi patriği kirill
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Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, hükümetin Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlarını koparmayan Ortodoks ibadethanelerini kapatmakla tehdit etti.Pyukhtitsa kentindeki bir kiliseye ziyareti sırasında açıklama yapan Laanemets, "Moskova Patrikhanesi ile Estonya Ortodoks Kilisesi arasında kanonik bir bağ var. Bunlar, bir bütünün parçası ve sıkı bir hiyerarşi içindeler. Devletin amacı, yerel dini toplulukların Moskova ile kanonik ve yasal tüm ilişkilerini kesmek" dedi.Bakan, kilisenin başrahibi Abbess Philareta'nın 'Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in açıklamalarının kendilerini hiçbir şeye bağlamadığını ancak kilise hukuku açısından durumun çok daha karmaşık olduğunu' söylediğini aktardı.Laanemets, Patrik Kirill'e bağlı olan ve Moskova'yla bağlarından vazgeçmeyen ibadethanelerle ilgili kararları bakanlığın almayacağını, söz konusu ibadethanelerin kapatılması için mahkemeye başvuracaklarını sözlerine ekledi.Özel askeri harekatın ardından ilişkiler ciddi şekilde bozulduRusya-Estonya ilişkileri, Rus özel askeri harekatı başladıktan sonra ciddi şekilde bozulmuştu.2023 başında Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat 2023'e kadar 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısının ise 15'e indirilmesini talep etmişti.Rusya'nın Estonya'nın adımlarına yaptığı misillemelerin ardından Şubat 2023'te Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmüş, her iki ülkenin büyükelçileri o tarihten itibaren çalışmalarına son vermişti.Son olarak geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallin'in hiçbir sebep göstermeden bir Rus diplomatı sınırdışı etmesine yanıt olarak Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/diplomati-sinir-disi-edilen-rusyadan-estonyaya-misilleme-1082866172.html
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estonya, rusya-estonya ilişkileri, ortodoks, ortodoks kilisesi, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, rusya ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi, patrik kirill, rusya, din, din özgürlüğü, rusya dışişleri bakanlığı
estonya, rusya-estonya ilişkileri, ortodoks, ortodoks kilisesi, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, rusya ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi, patrik kirill, rusya, din, din özgürlüğü, rusya dışişleri bakanlığı

Estonya, Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmayan ibadethaneleri kapatmaya hazırlanıyor

17:25 23.04.2024 (güncellendi: 17:26 23.04.2024)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinMsokova - kilise
Msokova - kilise - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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Estonya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ortodoks ibadethanelerden Moskova Patrikhanesi ile bağlarını koparmasını bir kez daha talep etti. Aksi takdirde bu tür ibadethanelerin kapatılacağını belirtti.
Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, hükümetin Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlarını koparmayan Ortodoks ibadethanelerini kapatmakla tehdit etti.

Pyukhtitsa kentindeki bir kiliseye ziyareti sırasında açıklama yapan Laanemets, "Moskova Patrikhanesi ile Estonya Ortodoks Kilisesi arasında kanonik bir bağ var. Bunlar, bir bütünün parçası ve sıkı bir hiyerarşi içindeler. Devletin amacı, yerel dini toplulukların Moskova ile kanonik ve yasal tüm ilişkilerini kesmek" dedi.

Bakan, kilisenin başrahibi Abbess Philareta'nın 'Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in açıklamalarının kendilerini hiçbir şeye bağlamadığını ancak kilise hukuku açısından durumun çok daha karmaşık olduğunu' söylediğini aktardı.

Laanemets, Patrik Kirill'e bağlı olan ve Moskova'yla bağlarından vazgeçmeyen ibadethanelerle ilgili kararları bakanlığın almayacağını, söz konusu ibadethanelerin kapatılması için mahkemeye başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Özel askeri harekatın ardından ilişkiler ciddi şekilde bozuldu

Rusya-Estonya ilişkileri, Rus özel askeri harekatı başladıktan sonra ciddi şekilde bozulmuştu.

2023 başında Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat 2023'e kadar 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısının ise 15'e indirilmesini talep etmişti.

Rusya'nın Estonya'nın adımlarına yaptığı misillemelerin ardından Şubat 2023'te Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmüş, her iki ülkenin büyükelçileri o tarihten itibaren çalışmalarına son vermişti.

Son olarak geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallin'in hiçbir sebep göstermeden bir Rus diplomatı sınırdışı etmesine yanıt olarak Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini duyurmuştu.
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
DÜNYA
Diplomatı sınır dışı edilen Rusya'dan Estonya’ya misilleme
17 Nisan, 15:07
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