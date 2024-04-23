https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/estonya-rus-ortodoks-kilisesinden-ayrilmayan-ibadethaneleri-kapatmaya-hazirlaniyor-1083070355.html

Estonya, Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmayan ibadethaneleri kapatmaya hazırlanıyor

Estonya, Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmayan ibadethaneleri kapatmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Estonya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ortodoks ibadethanelerden Moskova Patrikhanesi ile bağlarını koparmasını bir kez daha talep etti. Aksi takdirde bu tür... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T17:25+0300

2024-04-23T17:25+0300

2024-04-23T17:26+0300

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Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, hükümetin Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlarını koparmayan Ortodoks ibadethanelerini kapatmakla tehdit etti.Pyukhtitsa kentindeki bir kiliseye ziyareti sırasında açıklama yapan Laanemets, "Moskova Patrikhanesi ile Estonya Ortodoks Kilisesi arasında kanonik bir bağ var. Bunlar, bir bütünün parçası ve sıkı bir hiyerarşi içindeler. Devletin amacı, yerel dini toplulukların Moskova ile kanonik ve yasal tüm ilişkilerini kesmek" dedi.Bakan, kilisenin başrahibi Abbess Philareta'nın 'Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in açıklamalarının kendilerini hiçbir şeye bağlamadığını ancak kilise hukuku açısından durumun çok daha karmaşık olduğunu' söylediğini aktardı.Laanemets, Patrik Kirill'e bağlı olan ve Moskova'yla bağlarından vazgeçmeyen ibadethanelerle ilgili kararları bakanlığın almayacağını, söz konusu ibadethanelerin kapatılması için mahkemeye başvuracaklarını sözlerine ekledi.Özel askeri harekatın ardından ilişkiler ciddi şekilde bozulduRusya-Estonya ilişkileri, Rus özel askeri harekatı başladıktan sonra ciddi şekilde bozulmuştu.2023 başında Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat 2023'e kadar 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısının ise 15'e indirilmesini talep etmişti.Rusya'nın Estonya'nın adımlarına yaptığı misillemelerin ardından Şubat 2023'te Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmüş, her iki ülkenin büyükelçileri o tarihten itibaren çalışmalarına son vermişti.Son olarak geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallin'in hiçbir sebep göstermeden bir Rus diplomatı sınırdışı etmesine yanıt olarak Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/diplomati-sinir-disi-edilen-rusyadan-estonyaya-misilleme-1082866172.html

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