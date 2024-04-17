https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/diplomati-sinir-disi-edilen-rusyadan-estonyaya-misilleme-1082866172.html
Diplomatı sınır dışı edilen Rusya'dan Estonya’ya misilleme
Diplomatı sınır dışı edilen Rusya'dan Estonya’ya misilleme
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallin'in hiçbir sebep göstermeden bir Rus diplomatı sınırdışı etmesine yanıt olarak Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin bir... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:07+0300
2024-04-17T15:07+0300
2024-04-17T15:20+0300
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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Estonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Jana Vanamölder Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Estonya diplomatik misyonunun şefine, Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği’nden bir diplomatın 19 Mart’ta hiçbir sebep gösterilmeden 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi kararlı bir şekilde protesto edildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Jana Vanamölder’e 'karşılıklılık ilkesine istinaden, Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatın Rusya’dan sınır dışı edileceği' bilgisinin verildiği aktarıldı.Açıklamaya göre Estonya tarafına ayrıca 'hasımca faaliyetlerinin her zaman uygun karşılık alacağı' iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-disisleri-bakanligi-ermenistandaki-ab-misyonu-nato-misyonuna-donusuyor-1082433994.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, tallin, istenmeyen kişi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, tallin, istenmeyen kişi
Diplomatı sınır dışı edilen Rusya'dan Estonya’ya misilleme
15:07 17.04.2024 (güncellendi: 15:20 17.04.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallin'in hiçbir sebep göstermeden bir Rus diplomatı sınırdışı etmesine yanıt olarak Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Estonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Jana Vanamölder Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Estonya diplomatik misyonunun şefine, Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği’nden bir diplomatın 19 Mart’ta hiçbir sebep gösterilmeden 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi kararlı bir şekilde protesto edildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Jana Vanamölder’e 'karşılıklılık ilkesine istinaden, Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatın Rusya’dan sınır dışı edileceği' bilgisinin verildiği aktarıldı.
Açıklamaya göre Estonya tarafına ayrıca 'hasımca faaliyetlerinin her zaman uygun karşılık alacağı' iletildi.