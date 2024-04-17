https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/diplomati-sinir-disi-edilen-rusyadan-estonyaya-misilleme-1082866172.html

Diplomatı sınır dışı edilen Rusya'dan Estonya’ya misilleme

Diplomatı sınır dışı edilen Rusya'dan Estonya’ya misilleme

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallin'in hiçbir sebep göstermeden bir Rus diplomatı sınırdışı etmesine yanıt olarak Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin bir... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T15:07+0300

2024-04-17T15:07+0300

2024-04-17T15:20+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

estonya

tallin

istenmeyen kişi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082865406_0:38:1211:719_1920x0_80_0_0_da4c4f08f65c47fbfadf9cbdea66a514.png

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Estonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Jana Vanamölder Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Estonya diplomatik misyonunun şefine, Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği’nden bir diplomatın 19 Mart’ta hiçbir sebep gösterilmeden 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi kararlı bir şekilde protesto edildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Jana Vanamölder’e 'karşılıklılık ilkesine istinaden, Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatın Rusya’dan sınır dışı edileceği' bilgisinin verildiği aktarıldı.Açıklamaya göre Estonya tarafına ayrıca 'hasımca faaliyetlerinin her zaman uygun karşılık alacağı' iletildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-disisleri-bakanligi-ermenistandaki-ab-misyonu-nato-misyonuna-donusuyor-1082433994.html

rusya

estonya

tallin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, tallin, istenmeyen kişi