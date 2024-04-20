https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/pasinyan-erivan-ve-bakunun-ilk-kez-bir-meseleyi-muzakere-masasinda-cozmesi-onemli-1082981527.html
Paşinyan: Erivan ve Bakü'nün 'ilk kez' bir meseleyi müzakere masasında çözmesi önemli
Paşinyan: Erivan ve Bakü'nün 'ilk kez' bir meseleyi müzakere masasında çözmesi önemli
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ve Bakü'nün ilk kez sınırın bir bölümüne ilişkin sorunu müzakere masasında çözdüğünü belirterek bu durumun çok önemli... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T19:59+0300
2024-04-20T19:59+0300
2024-04-20T19:59+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından gazetecilerle yapılan bir söyleşide, Bakü'nün Erivan'ın kontrolündeki dört köyü teslim etmesine ilişkin anlaşmayı yorumlayarak Ermenistan ve Azerbaycan'ın 'ilk kez' sınırın bir kısmıyla ilgili sorunun müzakereler yoluyla çözüldüğünü dile getirdi.Paşinyan açıklamasında, "Yaşananları abartmamızı istemem ama küçümsememizi de istemem. Ermenistan ve Azerbaycan'ın bu meseleyi ilk kez müzakere masasında çözdüğünü belirtmek çok önemli" cümlelerine yer verdi.Paşinyan açıklamasında, bu anlaşmayla Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdığını ve yeni bir sınırın yaratılmadığını ifade ederek SSCB'nin dağılması sırasında var olan sınırın eski haline getirileceğini doğruladı. Paşinyan, bu hususu Ermenistan'ın egemenliğini ve bağımsızlığını güçlendirmenin bir sonraki aşaması için anahtar olarak gördüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/azerbaycan-ve-ermenistan-sinirinin-belirlenmesine-baslandi-4-koy-iade-edildi-1082952773.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, erivan, azerbaycan, bakü, anlaşma
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, erivan, azerbaycan, bakü, anlaşma
Paşinyan: Erivan ve Bakü'nün 'ilk kez' bir meseleyi müzakere masasında çözmesi önemli
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ve Bakü'nün ilk kez sınırın bir bölümüne ilişkin sorunu müzakere masasında çözdüğünü belirterek bu durumun çok önemli olduğunun altını çizdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından gazetecilerle yapılan bir söyleşide, Bakü'nün Erivan'ın kontrolündeki dört köyü teslim etmesine ilişkin anlaşmayı yorumlayarak Ermenistan ve Azerbaycan'ın 'ilk kez' sınırın bir kısmıyla ilgili sorunun müzakereler yoluyla çözüldüğünü dile getirdi.
Paşinyan açıklamasında, "Yaşananları abartmamızı istemem ama küçümsememizi de istemem. Ermenistan ve Azerbaycan'ın bu meseleyi ilk kez müzakere masasında çözdüğünü belirtmek çok önemli" cümlelerine yer verdi.
Paşinyan açıklamasında, bu anlaşmayla Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdığını ve yeni bir sınırın yaratılmadığını ifade ederek SSCB'nin dağılması sırasında var olan sınırın eski haline getirileceğini doğruladı. Paşinyan, bu hususu Ermenistan'ın egemenliğini ve bağımsızlığını güçlendirmenin bir sonraki aşaması için anahtar olarak gördüğünü söyledi.