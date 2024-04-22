https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ismailaga-cemaatinin-lideri-hasan-kilic-hayatini-kaybetti-1083032488.html
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
'Hasan Efendi' olarak bilinen İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç 93 yaşında hayatını kaybetti. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T18:05+0300
2024-04-22T18:05+0300
2024-04-22T18:24+0300
türkiye
ismailağa cemaati
öldü
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Hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç yaşamını yitirdi.İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.1930 yılında Trabzon Çaykara'da doğan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220623/ismailaga-cemaatinden-ustaosmanoglunun-cenazesiyle-ilgili-aciklama-kadinlar-cenazeye-gelmesin-1057825149.html
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ismailağa cemaati'nin lideri hasan kılıç, hasan kılış kimdir, ismailağa cemaati'nin lideri kim,
ismailağa cemaati'nin lideri hasan kılıç, hasan kılış kimdir, ismailağa cemaati'nin lideri kim,
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
18:05 22.04.2024 (güncellendi: 18:24 22.04.2024)
'Hasan Efendi' olarak bilinen İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç 93 yaşında hayatını kaybetti.
Hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç yaşamını yitirdi.
İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
1930 yılında Trabzon Çaykara'da doğan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri olmuştu.