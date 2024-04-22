https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/cumhurbaskani-erdogan-erbilde-1083036029.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T20:33+0300
2024-04-22T20:33+0300
2024-04-22T20:44+0300
recep tayyip erdoğan
erbil
son dakika
dünya
irak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082944503_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_0dff6888eb199f9e4ec7b93b28d08984.jpg
Erbil Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile birçok yetkili tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/turkiye-ile-irak-arasinda-26-anlasma-imzalandi-1083034129.html
erbil
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082944503_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_b3ca1698041f21249a6250a4b54b1d88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, erbil, son dakika, irak
recep tayyip erdoğan, erbil, son dakika, irak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de
20:33 22.04.2024 (güncellendi: 20:44 22.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı.
Erbil Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile birçok yetkili tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ediyor.