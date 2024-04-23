https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cinden-blinkenin-ziyareti-oncesi-abdye-cagri-ukraynadaki-catismayi-koruklemekten-vazgecin-1083057219.html
Çin’den Blinken’in ziyareti öncesi ABD’ye çağrı: Ukrayna’daki çatışmayı körüklemekten vazgeçin
Çin’den Blinken’in ziyareti öncesi ABD’ye çağrı: Ukrayna’daki çatışmayı körüklemekten vazgeçin
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Pekin ziyareti arifesinde açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Rusya-Çin ilişkilerini kötülemekten... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T12:16+0300
2024-04-23T12:16+0300
2024-04-23T12:16+0300
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ABD’nin Ukrayna krizindeki sorumluluğunu gerçekten düşünmesi ve yangına körükle gitmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu krizi kendi çıkarları için fırsat olarak kullanmaması gerektiği vurgulandı.Blinken'in Çin ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika ve Okyanusya Departmanı Sözcüsü Vang Venbin, Ukrayna krizinin ABD-Çin ilişkilerindeki yerini ve Tayvan sorununa yaklaşımlarını değerlendirdi.“Ukrayna konusu, Çin ve ABD arasındaki ilişkilerde gündeme gelmesi gereken bir sorun değil" diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin bu konuyu ikili ilişkilerinde bir sorun haline getirmemesi gerektiğinin altını çizdi.Çin'in ABD'yi 'başkalarını karalamanın ve suçlamanın Ukrayna krizini çözmeyeceği' konusunda uyardığını söyleyen Venbin, "Başkalarını karalamanın ve suçlamanın Ukrayna meselesini çözmenin yolu olmadığı konusunda uyarıyoruz.Tek doğru seçenek, tüm tarafların makul güvenlik kaygılarını dikkate almak ve diyalog yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik yapısı inşa etmektir" dedi.Ukrayna krizinin tırmanma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Çinli diplomat, krizin sona ermesine yardımcı olma çağrısında bulunarak, “Bu savaşı silah yoluyla değil, müzakereler yoluyla sonlandırılması gerekiyor. Siyasi irade, kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek değil, barışın kazanmasına izin vermektir” yorumunda bulundu.Venbin, aynı zamanda ABD'yi Tayvan'ı silahlandırmayı ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya çağırdığını da hatırlatırken, “Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya ve Çin'in barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Çin Dışişleri Sözcüsü, ayrıca Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken önemli bir kırmızı çizgi olduğunun da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/abd-disisleri-bakani-blinken-cini-ziyaret-edecek-1083027371.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, vang venbin, rusya, abd, washington, antony blinken, vang yi, pekin
Çin’den Blinken’in ziyareti öncesi ABD’ye çağrı: Ukrayna’daki çatışmayı körüklemekten vazgeçin
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Pekin ziyareti arifesinde açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Rusya-Çin ilişkilerini kötülemekten vazgeçmesini talep ederken, Washington’u ‘Ukrayna krizindeki sorumluluğunu’ düşünmeye çağırdı.
ABD’nin Ukrayna krizindeki sorumluluğunu gerçekten düşünmesi ve yangına körükle gitmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu krizi kendi çıkarları için fırsat olarak kullanmaması gerektiği vurgulandı.
Blinken'in Çin ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika ve Okyanusya Departmanı Sözcüsü Vang Venbin, Ukrayna krizinin ABD-Çin ilişkilerindeki yerini ve Tayvan sorununa yaklaşımlarını değerlendirdi.
“Ukrayna konusu, Çin ve ABD arasındaki ilişkilerde gündeme gelmesi gereken bir sorun değil" diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin bu konuyu ikili ilişkilerinde bir sorun haline getirmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Çin'in ABD'yi 'başkalarını karalamanın ve suçlamanın Ukrayna krizini çözmeyeceği' konusunda uyardığını söyleyen Venbin, "Başkalarını karalamanın ve suçlamanın Ukrayna meselesini çözmenin yolu olmadığı konusunda uyarıyoruz.Tek doğru seçenek, tüm tarafların makul güvenlik kaygılarını dikkate almak ve diyalog yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik yapısı inşa etmektir" dedi.
Ukrayna krizinin tırmanma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Çinli diplomat, krizin sona ermesine yardımcı olma çağrısında bulunarak, “Bu savaşı silah yoluyla değil, müzakereler yoluyla sonlandırılması gerekiyor. Siyasi irade, kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek değil, barışın kazanmasına izin vermektir” yorumunda bulundu.
Venbin, aynı zamanda ABD'yi Tayvan'ı silahlandırmayı ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya çağırdığını da hatırlatırken, “Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya ve Çin'in barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çin Dışişleri Sözcüsü, ayrıca Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken önemli bir kırmızı çizgi olduğunun da altını çizdi.