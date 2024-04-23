https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/barcelona-teknik-direktoru-xavi-arda-guler-bizde-olsaydi-mutlaka-oynardi-1083064760.html
Barcelona teknik direktörü Xavi: 'Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı'
Barcelona teknik direktörü Xavi: 'Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı'
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İspanya'da El Clasico'da Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Barcelona'nın teknik direktörü Xavi ve Real Madrid'in teknik patronu... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T16:05+0300
2024-04-23T16:05+0300
2024-04-23T16:05+0300
spor
xavi hernandez
arda güler
barcelona kulübü
real madrid
carlo ancelotti
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İspanyol medyasında yer alan habere göre, Real Madrid - Barcelona maçının ardından Ancelotti ile konuşma yapan Xavi'nin İtalyan teknik direktöre "Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı, Madrid'de o kadar çok yıldız var ki" dediği iddia edildi.Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti maç sonu düzenlenen basın toplantısında Arda'nın sahada daha fazla süre alacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/real-madrid-baskani-perez-arda-gulerin-paylasimini-gorunce-pintusu-odasina-cagirdi-1082469937.html
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xavi hernandez, arda güler, barcelona kulübü, real madrid, carlo ancelotti
xavi hernandez, arda güler, barcelona kulübü, real madrid, carlo ancelotti
Barcelona teknik direktörü Xavi: 'Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı'
İspanya'da El Clasico'da Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Barcelona'nın teknik direktörü Xavi ve Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti arasında Arda Güler diyaloğu yaşandı.
İspanyol medyasında yer alan habere göre, Real Madrid - Barcelona maçının ardından Ancelotti ile konuşma yapan Xavi'nin İtalyan teknik direktöre "Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı, Madrid'de o kadar çok yıldız var ki" dediği iddia edildi.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti maç sonu düzenlenen basın toplantısında Arda'nın sahada daha fazla süre alacağını belirtmişti.