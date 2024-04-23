https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/barcelona-teknik-direktoru-xavi-arda-guler-bizde-olsaydi-mutlaka-oynardi-1083064760.html

Barcelona teknik direktörü Xavi: 'Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı'

Barcelona teknik direktörü Xavi: 'Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı'

Sputnik Türkiye

İspanya'da El Clasico'da Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Barcelona'nın teknik direktörü Xavi ve Real Madrid'in teknik patronu... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T16:05+0300

2024-04-23T16:05+0300

2024-04-23T16:05+0300

spor

xavi hernandez

arda güler

barcelona kulübü

real madrid

carlo ancelotti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083064479_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1ba927813258587ec2e641b7593dfeb3.jpg

İspanyol medyasında yer alan habere göre, Real Madrid - Barcelona maçının ardından Ancelotti ile konuşma yapan Xavi'nin İtalyan teknik direktöre "Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı, Madrid'de o kadar çok yıldız var ki" dediği iddia edildi.Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti maç sonu düzenlenen basın toplantısında Arda'nın sahada daha fazla süre alacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/real-madrid-baskani-perez-arda-gulerin-paylasimini-gorunce-pintusu-odasina-cagirdi-1082469937.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

xavi hernandez, arda güler, barcelona kulübü, real madrid, carlo ancelotti