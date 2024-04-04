https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/real-madrid-baskani-perez-arda-gulerin-paylasimini-gorunce-pintusu-odasina-cagirdi-1082469937.html
Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler'in paylaşımını görünce Pintus'u odasına çağırdı
Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler'in paylaşımını görünce Pintus'u odasına çağırdı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in kondisyon şefi Pintus'la çalışan milli futbolcu Arda Güler'in son paylaşımını göre Real Madrid Başkanı çalıştırıcıyı odasına çağırdı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T17:07+0300
2024-04-04T17:07+0300
2024-04-04T17:07+0300
spor
arda güler
real madrid
pintus
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Real Madrid'in kondisyon şefi Pintus'la çalışan milli futbolcu Arda Güler'in son paylaşımında vücudunun oldukça geliştiği net olarak görülüyordu.Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Güler'deki paylaşımı fark eder etmez Pintus'u odasına çağırdı.Perez, Pintus'a "Onu çok güçlendirmişsin" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/arda-guler-ile-ancelotti-tartisti-sinir-bozucusun-1082379569.html
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arda güler, real madrid, pintus
arda güler, real madrid, pintus
Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler'in paylaşımını görünce Pintus'u odasına çağırdı
Real Madrid'in kondisyon şefi Pintus'la çalışan milli futbolcu Arda Güler'in son paylaşımını göre Real Madrid Başkanı çalıştırıcıyı odasına çağırdı.
Real Madrid'in kondisyon şefi Pintus'la çalışan milli futbolcu Arda Güler'in son paylaşımında vücudunun oldukça geliştiği net olarak görülüyordu.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Güler'deki paylaşımı fark eder etmez Pintus'u odasına çağırdı.
Perez, Pintus'a "Onu çok güçlendirmişsin" dedi.