Bakan Tunç: DEM Parti'de siyaset yapanların terör örgütlerine karşı mesafe koyması gerekir
21:37 23.04.2024 (güncellendi: 21:38 23.04.2024)
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAPAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısıyla ilgili "DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması ve bu ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı da mesafe koyması gerekir" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısıyla ilgili soru üzerine Tunç, "Eğer hukukta bir suç işlenmişse, bir Anayasa, kanun ihlali varsa orada yetkili makamlar devreye girer, gereğini yapar" dedi.
"DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez" diyen Adalet Bakanı Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına mesafe koyamazsa, teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen birtakım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur."
Tunç, "40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor" diye konuştu.
Adalet Bakanı Tunç, şöyle devam etti:
"O nedenle DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması ve bu ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı da mesafe koyması gerekir. Koymadığı taktirde de demokratik hukuk devletinde yetkili makamlar devreye girer. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrını koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız."