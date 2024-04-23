https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-tunc-dem-partide-siyaset-yapanlarin-teror-orgutlerine-karsi-mesafe-koymasi-gerekir-1083076708.html

Bakan Tunç: DEM Parti'de siyaset yapanların terör örgütlerine karşı mesafe koyması gerekir

Bakan Tunç: DEM Parti'de siyaset yapanların terör örgütlerine karşı mesafe koyması gerekir

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısıyla ilgili "DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T21:37+0300

2024-04-23T21:37+0300

2024-04-23T21:38+0300

türkiye

dem parti

yılmaz tunç

tbmm

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083076446_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_c698ed8b6c63c5b35efdd395947ada1d.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısıyla ilgili soru üzerine Tunç, "Eğer hukukta bir suç işlenmişse, bir Anayasa, kanun ihlali varsa orada yetkili makamlar devreye girer, gereğini yapar" dedi."DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez" diyen Adalet Bakanı Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:Tunç, "40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor" diye konuştu.Adalet Bakanı Tunç, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bahceliden-dem-parti-tepkisi-kapatilma-davasi-acilmali-1083021325.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, yılmaz tunç, tbmm, devlet bahçeli