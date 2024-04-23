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Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal partisi: Halay çekip piknik yaptılar
Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal partisi: Halay çekip piknik yaptılar
Sputnik Türkiye
Bu yaz Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, İspanyol deviyle uyum sağlıyor. Madrid'deki yeni evinde takım arkadaşlarına mangal partisi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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futbol
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Arda Güler'in Real Madrid macerası, futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken, takım arkadaşlarıyla kurduğu samimi ilişkiler ve uyumu, başarılı bir gelecek için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.La Liga'nın bitimine 6 hafta kala, ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e yükselten Real Madrid, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Pazar akşamı oynanan Barcelona derbisinde süre almayan Arda Güler, ertesi gün evinde mangal partisi düzenledi. Arda Güler'in takım arkadaşlarından Federico Valverde ve Brahim Diaz'ın katıldığı etkinlikte, milli yıldızın aile üyeleri de yer aldı. Takım içinde ne iyi anlaştığı iki isim olan Valverde ve Diaz ile mangal başında poz veren 19 yaşındaki Arda Güler, arkadaşlarıyla masa tenisi oynadı ve çiğ köfte yerken fotoğraf çektirdi.Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Güler, iki yıldız futbolcuya halay çekmeyi öğretti. Öte yandan, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sezonun geri kalanında daha fazla süre alabileceğini açıkladı.
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arda güler, yaşam, futbol, maç, ispanya, ispanyol, real madrid, mangal, halay, halay, carlo ancelotti
arda güler, yaşam, futbol, maç, ispanya, ispanyol, real madrid, mangal, halay, halay, carlo ancelotti

Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal partisi: Halay çekip piknik yaptılar

09:01 23.04.2024
© İHAArda güler
Arda güler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© İHA
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Bu yaz Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, İspanyol deviyle uyum sağlıyor. Madrid'deki yeni evinde takım arkadaşlarına mangal partisi düzenleyen Güler, takım ruhunu pekiştirmek için dostane bir ortam oluşturdu. Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlerde halay çekerek geleneksel Türk dansını İspanya'ya taşıdı.
Arda Güler'in Real Madrid macerası, futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken, takım arkadaşlarıyla kurduğu samimi ilişkiler ve uyumu, başarılı bir gelecek için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.
La Liga'nın bitimine 6 hafta kala, ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e yükselten Real Madrid, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Pazar akşamı oynanan Barcelona derbisinde süre almayan Arda Güler, ertesi gün evinde mangal partisi düzenledi. Arda Güler'in takım arkadaşlarından Federico Valverde ve Brahim Diaz'ın katıldığı etkinlikte, milli yıldızın aile üyeleri de yer aldı.
Takım içinde ne iyi anlaştığı iki isim olan Valverde ve Diaz ile mangal başında poz veren 19 yaşındaki Arda Güler, arkadaşlarıyla masa tenisi oynadı ve çiğ köfte yerken fotoğraf çektirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Güler, iki yıldız futbolcuya halay çekmeyi öğretti. Öte yandan, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sezonun geri kalanında daha fazla süre alabileceğini açıkladı.
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