https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/arda-gulerden-real-madridli-futbolculara-mangal-partisi-halay-cekip-piknik-yaptilar-1083045357.html

Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal partisi: Halay çekip piknik yaptılar

Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal partisi: Halay çekip piknik yaptılar

Sputnik Türkiye

Bu yaz Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, İspanyol deviyle uyum sağlıyor. Madrid'deki yeni evinde takım arkadaşlarına mangal partisi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T09:01+0300

2024-04-23T09:01+0300

2024-04-23T09:01+0300

spor

arda güler

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futbol

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mangal

halay

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Arda Güler'in Real Madrid macerası, futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken, takım arkadaşlarıyla kurduğu samimi ilişkiler ve uyumu, başarılı bir gelecek için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.La Liga'nın bitimine 6 hafta kala, ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e yükselten Real Madrid, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Pazar akşamı oynanan Barcelona derbisinde süre almayan Arda Güler, ertesi gün evinde mangal partisi düzenledi. Arda Güler'in takım arkadaşlarından Federico Valverde ve Brahim Diaz'ın katıldığı etkinlikte, milli yıldızın aile üyeleri de yer aldı. Takım içinde ne iyi anlaştığı iki isim olan Valverde ve Diaz ile mangal başında poz veren 19 yaşındaki Arda Güler, arkadaşlarıyla masa tenisi oynadı ve çiğ köfte yerken fotoğraf çektirdi.Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Güler, iki yıldız futbolcuya halay çekmeyi öğretti. Öte yandan, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sezonun geri kalanında daha fazla süre alabileceğini açıkladı.

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