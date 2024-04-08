https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/almanyanin-litvanyada-askeri-us-kurma-planlarina-kremlinden-tepki-1082584782.html
Almanya'nın Litvanya'da askeri üs kurma planlarına Kremlin'den tepki
Almanya'nın Litvanya'da askeri üs kurma planlarına Kremlin'den tepki
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Litvanya topraklarına 20 askerden oluşan ilk askeri birliği göndermesini ve bu ülkede askeri üs kurma planlarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T16:12+0300
2024-04-08T16:12+0300
2024-04-08T16:12+0300
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Daha önce Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, 2027 yılına kadar ülkeye konuşlandırılması planlanan 5 bin askerlik Alman tugayının 20 askerlik ilk bölümünün bugün Litvanya'ya ulaşacağını ve bunların toplam konuşlanma maliyetinin yaklaşık 800 milyon euro olacağını söylemişti.Gazetecilerin sorusu üzerine Almanya ve Litvanya'nın planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Berlin'in söz konusu Baltık ülkesinde askeri üs kurma planlarına olumsuz baktığının altını çizdi.Peskov, "Bu, gerilimi tırmandırmaya devam etmek, vatandaşlarımız için tehlike yuvaları oluşturmak anlamına gelecek olup bu da, bizim kendi güvenliği sağlamaya yönelik özel önlemler almamızı gerektirir" dedi.Aralık 2023'te Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.Almanya Savunma Bakanı Pistorius, 2027'ye kadar Litvanya'da yaklaşık 5 bin Alman askerinin konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın ülkesi ve silahlı kuvvetleri için tarihi bir an ve dönüm noktası olduğunu söylemişti.Pistorius, Almanya'nın liderliğinde Rusya'yı caydıracak savaş kabiliyetine sahip tugay oluşturulacağını ifade etmişti.'Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar tehlikeli bir provokasyon'Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kalmasına da tepki gösteren Peskov, saldırıların tehlikeli bir provokasyon olduğunu vurguladı.Kiev rejiminin terör eylemlerine devam ettiğini belirten Peskov, bu tür saldırıların tehlikeli ve olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldığını, saldırı sırasında santralin 3 çalışanının yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/soguk-savastan-bu-yana-en-radikal-adim-almanya-ordusu-bastan-asagi-yeniden-duzenlenecek-1082487903.html
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almanya, litvanya, baltık ülkeleri, rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, dimitri peskov
almanya, litvanya, baltık ülkeleri, rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, dimitri peskov
Almanya'nın Litvanya'da askeri üs kurma planlarına Kremlin'den tepki
Almanya'nın Litvanya topraklarına 20 askerden oluşan ilk askeri birliği göndermesini ve bu ülkede askeri üs kurma planlarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun gerilimin tırmandırılması anlamına geleceğini belirtti.
Daha önce Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, 2027 yılına kadar ülkeye konuşlandırılması planlanan 5 bin askerlik Alman tugayının 20 askerlik ilk bölümünün bugün Litvanya'ya ulaşacağını ve bunların toplam konuşlanma maliyetinin yaklaşık 800 milyon euro olacağını söylemişti.
Gazetecilerin sorusu üzerine Almanya ve Litvanya'nın planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Berlin'in söz konusu Baltık ülkesinde askeri üs kurma planlarına olumsuz baktığının altını çizdi.
Peskov, "Bu, gerilimi tırmandırmaya devam etmek, vatandaşlarımız için tehlike yuvaları oluşturmak anlamına gelecek olup bu da, bizim kendi güvenliği sağlamaya yönelik özel önlemler almamızı gerektirir" dedi.
Aralık 2023'te Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, 2027'ye kadar Litvanya'da yaklaşık 5 bin Alman askerinin konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın ülkesi ve silahlı kuvvetleri için tarihi bir an ve dönüm noktası olduğunu söylemişti.
Pistorius, Almanya'nın liderliğinde Rusya'yı caydıracak savaş kabiliyetine sahip tugay oluşturulacağını ifade etmişti.
'Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar tehlikeli bir provokasyon'
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kalmasına da tepki gösteren Peskov, saldırıların tehlikeli bir provokasyon olduğunu vurguladı.
Kiev rejiminin terör eylemlerine devam ettiğini belirten Peskov, bu tür saldırıların tehlikeli ve olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldığını, saldırı sırasında santralin 3 çalışanının yaralandığını bildirmişti.