https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ak-partili-cilez-emperyalizmin-canavarca-politikalari-en-cok-cocuklarimizi-etkiliyor-1083070694.html
AK Partili Çilez: 'Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkiliyor'
AK Partili Çilez: 'Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkiliyor'
Sputnik Türkiye
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkilemektedir. Bugün Gazze'de binlerce çocuk şehit... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T17:32+0300
2024-04-23T17:32+0300
2024-04-23T17:32+0300
türkiye
ak parti
emperyalizm
politika
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
hasan çilez
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AK Partili milletvekili Çilez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi anlatarak Meclisin Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri süreçlerinden sonra kurulduğunu ve Gazi unvanı aldığını hatırlattı.TBMM'nin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ikinci kez gazi unvanı aldığını anımsatan Çilez, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının Türkiye'de kutlandığını belirtti.Bugün dünya çocuklarının büyük çoğunluğunun çocukluğunu yaşayamadığına dikkati çeken Çilez, "Emperyalizmin canavarca politikaları en çok çocuklarımızı etkilemektedir. Bugün Gazze'de binlerce çocuk şehit edildi. Geriye kalanlar ise yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor. Asya'dan Güney Amerika'ya ve Afrika'ya dünyanın birçok yerinde çocukların eğitim imkanları yok. Açlıkla mücadele eden milyonlarca çocuk var. BM ise bu konularda bir şey yapmıyor, yapmak istemiyor." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogandan-23-nisan-paylasimi-ulkemizin-bugunlere-gelmesinde-katkisi-olanlari-saygiyla-aniyorum-1083063819.html
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ak parti, emperyalizm, politika, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, hasan çilez
ak parti, emperyalizm, politika, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, hasan çilez
AK Partili Çilez: 'Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkiliyor'
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkilemektedir. Bugün Gazze'de binlerce çocuk şehit edildi. Geriye kalanlar ise yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor." dedi.
AK Partili milletvekili Çilez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi anlatarak Meclisin Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri süreçlerinden sonra kurulduğunu ve Gazi unvanı aldığını hatırlattı.
TBMM'nin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ikinci kez gazi unvanı aldığını anımsatan Çilez, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının Türkiye'de kutlandığını belirtti.
Bugün dünya çocuklarının büyük çoğunluğunun çocukluğunu yaşayamadığına dikkati çeken Çilez, "Emperyalizmin canavarca politikaları en çok çocuklarımızı etkilemektedir. Bugün Gazze'de binlerce çocuk şehit edildi. Geriye kalanlar ise yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor. Asya'dan Güney Amerika'ya ve Afrika'ya dünyanın birçok yerinde çocukların eğitim imkanları yok. Açlıkla mücadele eden milyonlarca çocuk var. BM ise bu konularda bir şey yapmıyor, yapmak istemiyor." ifadelerini kullandı.