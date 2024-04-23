https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ak-partili-cilez-emperyalizmin-canavarca-politikalari-en-cok-cocuklarimizi-etkiliyor-1083070694.html

AK Partili Çilez: 'Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkiliyor'

AK Partili Çilez: 'Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkiliyor'

Sputnik Türkiye

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Emperyalizmin canavarca politikaları, en çok çocuklarımızı etkilemektedir. Bugün Gazze'de binlerce çocuk şehit... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T17:32+0300

2024-04-23T17:32+0300

2024-04-23T17:32+0300

türkiye

ak parti

emperyalizm

politika

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

hasan çilez

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AK Partili milletvekili Çilez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi anlatarak Meclisin Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri süreçlerinden sonra kurulduğunu ve Gazi unvanı aldığını hatırlattı.TBMM'nin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ikinci kez gazi unvanı aldığını anımsatan Çilez, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının Türkiye'de kutlandığını belirtti.Bugün dünya çocuklarının büyük çoğunluğunun çocukluğunu yaşayamadığına dikkati çeken Çilez, "Emperyalizmin canavarca politikaları en çok çocuklarımızı etkilemektedir. Bugün Gazze'de binlerce çocuk şehit edildi. Geriye kalanlar ise yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor. Asya'dan Güney Amerika'ya ve Afrika'ya dünyanın birçok yerinde çocukların eğitim imkanları yok. Açlıkla mücadele eden milyonlarca çocuk var. BM ise bu konularda bir şey yapmıyor, yapmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogandan-23-nisan-paylasimi-ulkemizin-bugunlere-gelmesinde-katkisi-olanlari-saygiyla-aniyorum-1083063819.html

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ak parti, emperyalizm, politika, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, hasan çilez