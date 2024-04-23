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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/76-kedi-oldurdu-14-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1083064637.html
76 kedi öldürdü, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı
76 kedi öldürdü, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de bir kişiye, 76 kediyi öldürmek suçundan 14 ay hapis cezası verildi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T15:55+0300
2024-04-23T15:55+0300
yaşam
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Changwon Bölge Mahkemesinde, Güney Kore'de Hayvanları Koruma Yasası'nı ihlal ettiği belirtilen ismi açıklanmayan 20’li yaşlardaki erkeğin, 76 kediyi öldürme suçlamasıyla yargılandığı dava görüşüldü.Son yıllarda ülkede yaşanan en korkunç hayvana karşı eziyet vakalarından birinin görüşüldüğü davada, söz konusu kişi bazı kedilerin arabasını tırmalaması üzerine bu hayvanlara karşı derin nefret duymaya başladığı savunmasını yaptı.Mahkeme, bu kişiyi Aralık 2022-Eylül 2023 döneminde sokaklardan topladığı ve çevrim içi sitelerden ücretsiz sahiplendiği kedileri eziyet ederek öldürmekten suçlu buldu.Mahkeme, planlı şekilde ve zalimce sürekli aynı suçu işleyen kişiye, 14 ay hapis cezası verdi.Öte yandan, bu kişi mahkemenin kararına itirazda bulundu.Güney Kore Uluslararası İnsancıl Toplum Direktörü Borami Seo, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu cezanın toplumun hayvan refahı konusunda artan endişesini ve bu tür anlamsız zulümlere karşı tepkisini yansıttığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dubaideki-selden-kacmak-icin-arabanin-kapisina-asilan-kedi-kurtarilirken-goruntulendi-1082879843.html
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güney kore, kedi, hapis
güney kore, kedi, hapis

76 kedi öldürdü, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı

15:55 23.04.2024
© AAKaradağ'ın kediler kenti: Kotor
Karadağ'ın kediler kenti: Kotor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA
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Güney Kore'de bir kişiye, 76 kediyi öldürmek suçundan 14 ay hapis cezası verildi.
Changwon Bölge Mahkemesinde, Güney Kore'de Hayvanları Koruma Yasası'nı ihlal ettiği belirtilen ismi açıklanmayan 20’li yaşlardaki erkeğin, 76 kediyi öldürme suçlamasıyla yargılandığı dava görüşüldü.
Son yıllarda ülkede yaşanan en korkunç hayvana karşı eziyet vakalarından birinin görüşüldüğü davada, söz konusu kişi bazı kedilerin arabasını tırmalaması üzerine bu hayvanlara karşı derin nefret duymaya başladığı savunmasını yaptı.
Mahkeme, bu kişiyi Aralık 2022-Eylül 2023 döneminde sokaklardan topladığı ve çevrim içi sitelerden ücretsiz sahiplendiği kedileri eziyet ederek öldürmekten suçlu buldu.
Mahkeme, planlı şekilde ve zalimce sürekli aynı suçu işleyen kişiye, 14 ay hapis cezası verdi.
Öte yandan, bu kişi mahkemenin kararına itirazda bulundu.
Güney Kore Uluslararası İnsancıl Toplum Direktörü Borami Seo, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu cezanın toplumun hayvan refahı konusunda artan endişesini ve bu tür anlamsız zulümlere karşı tepkisini yansıttığını kaydetti.
Şiddetli yağışların etkilediği Dubai'da sudan kaçmak için bir arabanın kaprısına asılan bir kedinin kurtarılma anı Dubai'de her hayat önemlidir notuyla paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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Dubai'deki selden kaçmak için arabanın kapısına asılan kedi kurtarılırken görüntülendi
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