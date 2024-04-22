https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/zelenskiy-batili-muttefiklerine-kirgin-ukrayna-yerine-nato-uyesi-olmayan-israile-yardim-ettiler-1083040190.html

Zelenskiy Batılı müttefiklerine kırgın: Ukrayna yerine NATO üyesi olmayan İsrail’e yardım ettiler

Zelenskiy Batılı müttefiklerine kırgın: Ukrayna yerine NATO üyesi olmayan İsrail’e yardım ettiler

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı müttefiklerine Ukrayna’ya değil, anlaşmaları veya NATO üyeliği olmamasına rağmen İsrail'e yardım ettikleri... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T22:38+0300

2024-04-22T22:38+0300

2024-04-22T22:42+0300

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Ukrayna lideri Zelenskiy, Fransız blog yazarı Hugo Travers’e demecinde Kiev’in Batılı müttefiklerinin Ukrayna’ya değil, anlaşmaların veya NATO üyeliğinin olmamasına rağmen İsrail'e yardım ettiklerini belirtti.Zelenskiy, “Dürüst olmak gerekirse, aramızda, İran İsrail’e saldırdıktan sonra olup bitenler beni şoka uğrattı. Müttefiklerin birlikte devreye girmesi karşısında şok oldum. İsrail’in NATO üyesi olmamasına, Fransa ile İsrail arasında resmi bir anlaşma olmamasına rağmen müttefikler ona yardım etti” diyerek, bu duruma dayanarak kendisine, ‘peki, Ukraynalıların nesi var’ sorusunu sorduğunu anlattı.ABD Kongresi’nin ve Amerikan medyasının dikkatinin Ukrayna’dan Ortadoğu’daki duruma kaymasından da şikayetçi olan Zelenskiy, “ABD Kongresi’nin Ortadoğu’da krizin başlangıcı ile birlikte oradaki duruma odaklanmaya başladığını anlıyoruz. Ve dürüst olalım, tüm Amerikan medyası dikkatlerini İsrail’deki, Gazze’deki, artı İsrail ve İran da dahil olmak üzere tüm Ortadoğu’daki duruma odaklıyor, bu da Ukrayna’ya daha az ilgi gösterilmesine yol açıyor” diye konuştu.Medyanın Ukrayna’ya ilgisi azaldıkça diğer ülkelerin de bu duruma giderek ilgisini azaldığını dile getiren Zelenskiy, bunun ‘siyasi liderlerin sorumluluğunun azalmasına’ ve sonucunda yardımın da azalmasına yol açtığının altını çizdi.‘Zelenskiy bir kez daha Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere başlama olasılığını dışlamadı’Ukrayna’nın Rusya ile anlaşmazlığın çözümü için müzakerelere başlayabileceğini bir kez daha dile getiren Zelenskiy, İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna konulu zirvenin olası sonuçları ile ilgili şu öngörüde bulundu:“Bizim vizyonumuzu içeren tüm sorunların çözümüne ilişkin bir belge hazırlayacağız ve bunu düşman tarafına teslim etmek ve onlarla tartışmak için doğru zamanı bulacağız.”Zelenskiy ilk kez mart ayının sonlarında yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun ülkenin 1991 yılındaki sınırlarına ulaşmadan Rusya ile müzakere olasılığını dışlamadığını, Rusya’nın özel askeri operasyon başladıktan sonra kazandığı ‘toprakları kaybetmesi halinde diyaloğa hazır olacağını’ söylemişti.Kremlin ise Kiev yetkilileriyle müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini defalarca vurgulamıştı. Aynı zamanda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa yönelik eylemlerin hem Ukrayna hem de kolektif Batı tarafından dışlanması nedeniyle şimdilik bunun için herhangi bir önkoşul olmadığını açıklamıştı. Durumun ancak yeni gerçeklerin dikkate alınması ile değişebileceğine dikkat çeken Peskov, Moskova’nın tüm taleplerinin iyi bilindiğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/zelenskiy-bati-rusyadan-korkuyor-1083026383.html

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