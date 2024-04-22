https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/zelenskiy-bati-rusyadan-korkuyor-1083026383.html

Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor

Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin Rusya ile geniş çaplı bir çatışmadan korktukları için Ukrayna'ya asker göndermediklerini söyledi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T15:24+0300

2024-04-22T15:24+0300

2024-04-22T15:24+0300

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Fransız blog yazarı Hugo Travers’in YouTube üzerinde sunduğu HugoDecrypte kanalına konuşan Zelenskiy, Batılı ülkelerin Rusya’dan korktuğuna dikkat çekerken, “Eğer Rusya ile bir savaş başlatmaktan korktukları için Ukrayna'ya karadan, havadan ya da başka bir şekilde yardım etmiyorlarsa, bu onların Rusya'dan gerçekten korktuklarını gösterir" dedi.Zelenskiy, ABD'nin İsrail için yardım paketini onaylarken İran'la olası bir savaştan korkmadığının ortaya çıktığını vurgularken, Batı’nın Ukrayna konusundaki mevcut tutumunu küçümseyici olarak nitelendirdi.Bugün dünyanın içinde bulunduğu durumun Rusya'nın işine yaradığına da vurgu yapan Ukrayna Devlet Başkanı, Travers’in ‘İran ile İsrail arasında son dönemde tırmanan gerilim ve Gazze Şeridi'ndeki durum ile Ukrayna arasında bir bağlantı görüp görmediği’ sorusuna verdiği yanıtında, “Anladığımız kadarıyla bu durum gerçekten Rusya'nın işine geliyor” ifadelerini kullanırken, Kiev'in Moskova’nın güçlü yanlarını kabul etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/putinin-avrupaya-saldiracagi-efsanesi-batinin-isine-geliyor-1082989668.html

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