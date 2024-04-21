https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/putinin-avrupaya-saldiracagi-efsanesi-batinin-isine-geliyor-1082989668.html

‘Putin’in Avrupa’ya saldıracağı efsanesi Batı’nın işine geliyor’

‘Putin’in Avrupa’ya saldıracağı efsanesi Batı’nın işine geliyor’

Sputnik Türkiye

Birçok Batı liderinin ‘Rusya’nın NATO ülkelerine saldıracağı’ iddialarını çürüten ABD’li yayın organı The American Conservative, Batı’nın Rusya ve Putin... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T12:27+0300

2024-04-21T12:27+0300

2024-04-21T13:46+0300

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ABD’li yazar Ted Snider, The American Conservative için kaleme aldığı makalesinde, Zelenskiy ve Batılı müttefiklerinin Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) saldırgan planları hakkındaki iddialarının spekülasyona dayandığını vurgularken, Batı’nın bu efsanelerden faydalanarak Ukrayna'daki çatışmanın devamını haklı çıkarmak adına bunları kullandığının altını çizdi.ABD'nin NATO Büyükelçisi Julianne Smith 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin "Ukrayna'nın Rusya'yı topraklarından çıkarmasına ve bu kışkırtılmamış saldırganlığa son vermesine yardım etmeleri gerektiğini" söylerken, “Çünkü bunu başaramazlarsa, Rusya'nın kendisini devam etmek zorunda hissedeceğinden endişe ediyoruz” diye eklemişti.“Smith, Ukrayna'nın Rusya'nın Avrupa'yı fethetmesini engelleyen bir cephe olduğu konusunda uyarıda bulunan ilk kişi değil” diyen Snider, ABD Başkanı Joe Biden’ın 6 Aralık'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, 'Putin Ukrayna'yı alırsa orada durmayacak, devam edecek' diye söylediğini, ülkenin Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de 'Putin Ukrayna'da durmayacak' uyarısında bulunarak bu tezi desteklediğini belirtti.Snider, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ise Putin'in 'Sovyet imparatorluğunu yeniden kurmak istediğini açıkça ortaya koyduğunu' iddia ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ise 'Putin Ukrayna'da kazanırsa, saldırganlığının burada son bulmayacağına dair gerçek bir risk var' diye konuştuğunu hatırlattı.Amaç silah göndermeye devam etmekBununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı ülkelerine gerçekleştirdiği her ziyarette 'Putin'in ordusunun Avrupa'ya gelebileceği' konusunda ısrar ettiğine dikkat çeken ABD’li yazar, Zelenskiy’in bir konuşmasında, 'Şu anda önce biz, sonra Kazakistan, sonra Baltık ülkeleri, sonra Polonya, sonra Almanya. En azından Almanya'nın yarısı. Eğer Ukrayna savaşı kaybederse diğer ülkeler saldırıya uğrayacak. Bu bir gerçek' ifadesini kullandığını paylaştı.Batılı siyasetçilerin, Putin’in NATO veya Avrupa ülkelerine saldırmayı planladığına dair efsaneler ürettiğine değinen Snider, yazısında şu ifadelere yer verdi:“Ne yazık ki bu aksiyom tarih tarafından doğrulanmıyor” diye ekleyen Snider, ABD’nin bunu çağdaş dostlarından bazılarına uygulamadığını, Washington’un Suudi Arabistan ya da Mısır'ın otokratik yöneticilerinin Ortadoğu ya da Afrika'yı fethetmeye kararlı olduklarını düşünmediğini belirtti.Snider, tarihsel kayıtların Putin'in yirmi yılı aşkın iktidarı boyunca ‘daha ileriye giderek Batı’ya saldırmayı planlamadığını’ gösterdiğini anımsatırken, 2008'de Gürcistan'da ve Ukrayna'da olduğu gibi, Rusya’nın askeri eylemlerinin belirli hedeflerle spesifik ve sınırlı görevleri yerine getirdiklerinin altını çizdi.Almanya ve Polonya olmak üzere Batılı liderlerin dile getirdiği ikinci efsanenin ise Putin'in bu niyetlerden bahsettiği iddiası olduğuna değinen ABD’li yazar, Putin’in Avrupa’ya saldıracağı efsanesini yayan Batılı liderlerin, Putin'in kendi konuşmasında sarf ettiği ‘Sovyetler Birliği'nin çöküşünden pişmanlık duymayanın kalbi yoktur’ sözlerine atıfta bulunduğunu, ancak açıklamasının ikinci kısmı olan ‘kim pişmanlık duyuyorsa, onun da aklı yoktur’ ifadelerini dikkate almadığını eklerken, yazısını şu şekilde sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/abd-basinindan-itiraf-yeni-yardimlar-ukraynanin-durumunu-degistirmez-1082988559.html

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