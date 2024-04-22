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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ukrayna-ordusu-dhcdeki-oceretino-koyunden-kacti-1083041182.html
Ukrayna ordusu DHC’deki Oçeretino köyünden kaçtı
Ukrayna ordusu DHC’deki Oçeretino köyünden kaçtı
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T23:40+0300
2024-04-22T23:45+0300
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Aynı zamanda Zaporojye Bölgesi’nde ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin liderliğini de üstlenen Rogov, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna ordu birliklerinin DHC’de yer alan kritik konuma sahip Oçeretino köyündeki mevzileri terk ederek kaçtıklarını söyledi.Rogov, “Askerlerimizden iyi haberler var. Düşman, Avdeyevka’nın kuzeybatısındaki Oçeretino köyündeki mevzilerini terk ederek kaçtı. Bizim birliklerimiz köye girdi, merkezde bayraklarımız çekildi” diye konuştu.Oçeretino’nun bölgeye hakim bir tepe ve Avdeyevka’nın kuzeyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savunma hattında kilit öneme sahip bir yerleşim olduğuna dikkat çeken Rogov, “Oçeretino’nun kurtarılması sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanları için bir tehdit oluşturmayıp, aynı zamanda ordumuza cephenin bu kesiminde saldırı yapma imkanı da sunacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rogov-zelenskiy-uaeanin-zaporojye-ngsye-iliskin-guvenlik-ilkelerini-umursamiyor-1082809728.html
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ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, vladimir rogov, avdeyevka
ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, vladimir rogov, avdeyevka

Ukrayna ordusu DHC’deki Oçeretino köyünden kaçtı

23:40 22.04.2024 (güncellendi: 23:45 22.04.2024)
Ukrayna operasyon
Ukrayna operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Oçeretino köyündeki mevzileri terk ederek kaçtıklarını belirtti.
Aynı zamanda Zaporojye Bölgesi’nde ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin liderliğini de üstlenen Rogov, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna ordu birliklerinin DHC’de yer alan kritik konuma sahip Oçeretino köyündeki mevzileri terk ederek kaçtıklarını söyledi.
Rogov, “Askerlerimizden iyi haberler var. Düşman, Avdeyevka’nın kuzeybatısındaki Oçeretino köyündeki mevzilerini terk ederek kaçtı. Bizim birliklerimiz köye girdi, merkezde bayraklarımız çekildi” diye konuştu.
Oçeretino’nun bölgeye hakim bir tepe ve Avdeyevka’nın kuzeyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savunma hattında kilit öneme sahip bir yerleşim olduğuna dikkat çeken Rogov, “Oçeretino’nun kurtarılması sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanları için bir tehdit oluşturmayıp, aynı zamanda ordumuza cephenin bu kesiminde saldırı yapma imkanı da sunacak” ifadelerini kullandı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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