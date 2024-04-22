https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ukrayna-ordusu-dhcdeki-oceretino-koyunden-kacti-1083041182.html

Ukrayna ordusu DHC’deki Oçeretino köyünden kaçtı

Ukrayna ordusu DHC’deki Oçeretino köyünden kaçtı

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T23:40+0300

2024-04-22T23:40+0300

2024-04-22T23:45+0300

ukrayna krizi

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

vladimir rogov

avdeyevka

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Aynı zamanda Zaporojye Bölgesi’nde ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin liderliğini de üstlenen Rogov, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna ordu birliklerinin DHC’de yer alan kritik konuma sahip Oçeretino köyündeki mevzileri terk ederek kaçtıklarını söyledi.Rogov, “Askerlerimizden iyi haberler var. Düşman, Avdeyevka’nın kuzeybatısındaki Oçeretino köyündeki mevzilerini terk ederek kaçtı. Bizim birliklerimiz köye girdi, merkezde bayraklarımız çekildi” diye konuştu.Oçeretino’nun bölgeye hakim bir tepe ve Avdeyevka’nın kuzeyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savunma hattında kilit öneme sahip bir yerleşim olduğuna dikkat çeken Rogov, “Oçeretino’nun kurtarılması sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanları için bir tehdit oluşturmayıp, aynı zamanda ordumuza cephenin bu kesiminde saldırı yapma imkanı da sunacak” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rogov-zelenskiy-uaeanin-zaporojye-ngsye-iliskin-guvenlik-ilkelerini-umursamiyor-1082809728.html

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ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, vladimir rogov, avdeyevka