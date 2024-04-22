https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/udinesede-fabio-cannavaro-donemi-basladi-1083030133.html
Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi başladı
Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi başladı
Sputnik Türkiye
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Fabio Cannavaro getirildi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T16:33+0300
2024-04-22T16:33+0300
2024-04-22T16:33+0300
spor
italya
udinese
fabio cannavaro
futbol
savunma
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Udinese Kulübü, Gabriele Cioffi'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Cannavaro ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.Çin'de Guangzhou ve Tianjin ile Suudi Arabistan'da Al-Nassr gibi kulüpleri çalıştıran 50 yaşındaki efsane savunma oyuncusu Cannavaro, Çin Milli Takımı ve son olarak İtalya ekibi Benevento'da görev yaptı.Serie A'da 33. hafta sonunda 28 puan toplayan Udinese, düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/manchester-city-macin-ardindan-9-ay-sonra-bir-ilk-arda-guler-icin-perezden-ancelottiye-telefon-1082694591.html
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italya, udinese, fabio cannavaro, futbol, savunma
italya, udinese, fabio cannavaro, futbol, savunma
Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi başladı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Fabio Cannavaro getirildi.
Udinese Kulübü, Gabriele Cioffi'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Cannavaro ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Çin'de Guangzhou ve Tianjin ile Suudi Arabistan'da Al-Nassr gibi kulüpleri çalıştıran 50 yaşındaki efsane savunma oyuncusu Cannavaro, Çin Milli Takımı ve son olarak İtalya ekibi Benevento'da görev yaptı.
Serie A'da 33. hafta sonunda 28 puan toplayan Udinese, düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.