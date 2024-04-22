https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/udinesede-fabio-cannavaro-donemi-basladi-1083030133.html

Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi başladı

Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi başladı

Sputnik Türkiye

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Fabio Cannavaro getirildi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T16:33+0300

2024-04-22T16:33+0300

2024-04-22T16:33+0300

spor

italya

udinese

fabio cannavaro

futbol

savunma

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Udinese Kulübü, Gabriele Cioffi'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Cannavaro ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.Çin'de Guangzhou ve Tianjin ile Suudi Arabistan'da Al-Nassr gibi kulüpleri çalıştıran 50 yaşındaki efsane savunma oyuncusu Cannavaro, Çin Milli Takımı ve son olarak İtalya ekibi Benevento'da görev yaptı.Serie A'da 33. hafta sonunda 28 puan toplayan Udinese, düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.

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