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Manchester City maçın ardından 9 ay sonra bir ilk: Arda Güler için Perez'den Ancelotti'ye telefon
Manchester City maçın ardından 9 ay sonra bir ilk: Arda Güler için Perez'den Ancelotti'ye telefon
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağında Real Madrid evinde Manchester City'yi konuk etti. Arda Güler'in yine süre alamadığı maçın ardından Perez'den... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T09:27+0300
2024-04-12T09:27+0300
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Real Madrid ve Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağı, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken, heyecan dolu bir mücadele izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.Maçın kadrosunda yer alan milli yıldız Arda Güler, bu maçta süre alamadı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'yi aradığı ve Mallorca maçı öncesi Arda Güler hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi.Ancelotti ilk teknik direktör olduBu arada da Real Madrid'in İtalyan hocası Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu.Real Madrid'e kariyerine sakatlıklarla başlayan ve büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, yıldızlarla dolu kadroda ligde şu ana kadar ilk 11'de kendisine şans bulamadı. 19 yaşındaki genç yetenek, bu sezon tüm kulvarlarda 98 dakika sahada kalabildi. Genellikle maçların son bölümlerinde forma şansı bulan Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile yalnızca bir kez ilk 11'de yer aldı.İspanya basını: Arda Güler mutsuzA Millî Takım'ın yıldızı, Real Madrid'in 6 Ocak'ta Kral Kupası'nda Arandina ile oynadığı ve 3-1 kazandığı karşılaşmada ilk 11'de başlamıştı. Arda Güler, yeteri kadar süre alamadığı için Santiago Bernabeu'da tüm yeteneklerini sergileyebilmiş değil.Arda Güler ilk golünü geçen haftalarda lig maçında Celta Vigo'ya karşı atmıştı.İspanyol yazar ve muhabirler, Real Madrid taraftarlarının Arda Güler'in az süre almasından dolayı mutsuz olduğu ve Ancelotti'yi bu konuda eleştirdiğini söylüyor.Yıldız oyuncunun antrenmanlarda yeteneğini konuşturduğu ve gerek Carlo Ancelotti'nin gerekse takım arkadaşlarının kendisinden etkilendiği ifade ediliyor.'Bu çocuklar kadro kurmamı zorlaştırıyorlar''İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ancelotti'nin idmanda bir pozisyondan sonra Arda Güler ve Luka Modric ile ilgili konuştuğu ortaya çıktı. Antrenmandaki organize ataktan memnun kalan İtalyan hocanın idmanı durdurup, "Bu çocuklar kadro kurmamı zorlaştırıyorlar" dediği aktarıldı.Perez telefon açtıReal Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in fotoğraflarını gördükten sonra yıldız futbolcunun özel antrenörü olan Antonio Pintus'u aradığı iddia edildi. Başkan Perez, Arda ile ilgili antrenörden bilgi aldı.Öte yandan, Real Madrid'i çok yakından takip eden İspanyol haber sitesi Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid teknik ekibi, Manchester City maçının ardından Arda Güler için olumlu sözler söyledi.'Anahtar oyuncu olacak'Real Madrid teknik ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu tarz büyük maçlarda ilerleyen zamanlarda Arda Güler'in anahtar oyuncu haline gelebileceğini genç yıldıza aktardı. Öte yandan Carlo Ancelotti'nin de Arda için bir sürprizi olduğu iddia edildi.Haberin detayında; Arda Güler'in,13 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Mallorca - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacağı bildirildi. Hem Carlo Ancelotti hem de teknik ekibin bunun için Arda'ya söz verdiği iddia edildi.9 ay sonra tarihe geçecekEğer Arda Güler, Mallorca karşısında sahaya ilk 11'de çıkarsa tarihe geçmiş olacak. Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan yıldız futbolcu, böylelikle bir La Liga maçına 9 ay sonra ilk kez 11'de başlamış olacak.
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arda güler, manchester city, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, real madrid
arda güler, manchester city, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, real madrid

Manchester City maçın ardından 9 ay sonra bir ilk: Arda Güler için Perez'den Ancelotti'ye telefon

09:27 12.04.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUArda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağında Real Madrid evinde Manchester City'yi konuk etti. Arda Güler'in yine süre alamadığı maçın ardından Perez'den Ancelotti'ye telefon gittiği iddia edildi.
Real Madrid ve Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağı, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken, heyecan dolu bir mücadele izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.
Maçın kadrosunda yer alan milli yıldız Arda Güler, bu maçta süre alamadı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'yi aradığı ve Mallorca maçı öncesi Arda Güler hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi.

Ancelotti ilk teknik direktör oldu

Bu arada da Real Madrid'in İtalyan hocası Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu.
Real Madrid'e kariyerine sakatlıklarla başlayan ve büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, yıldızlarla dolu kadroda ligde şu ana kadar ilk 11'de kendisine şans bulamadı. 19 yaşındaki genç yetenek, bu sezon tüm kulvarlarda 98 dakika sahada kalabildi. Genellikle maçların son bölümlerinde forma şansı bulan Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile yalnızca bir kez ilk 11'de yer aldı.

İspanya basını: Arda Güler mutsuz

A Millî Takım'ın yıldızı, Real Madrid'in 6 Ocak'ta Kral Kupası'nda Arandina ile oynadığı ve 3-1 kazandığı karşılaşmada ilk 11'de başlamıştı. Arda Güler, yeteri kadar süre alamadığı için Santiago Bernabeu'da tüm yeteneklerini sergileyebilmiş değil.
Arda Güler ilk golünü geçen haftalarda lig maçında Celta Vigo'ya karşı atmıştı.
İspanyol yazar ve muhabirler, Real Madrid taraftarlarının Arda Güler'in az süre almasından dolayı mutsuz olduğu ve Ancelotti'yi bu konuda eleştirdiğini söylüyor.
Yıldız oyuncunun antrenmanlarda yeteneğini konuşturduğu ve gerek Carlo Ancelotti'nin gerekse takım arkadaşlarının kendisinden etkilendiği ifade ediliyor.

'Bu çocuklar kadro kurmamı zorlaştırıyorlar'

'İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ancelotti'nin idmanda bir pozisyondan sonra Arda Güler ve Luka Modric ile ilgili konuştuğu ortaya çıktı. Antrenmandaki organize ataktan memnun kalan İtalyan hocanın idmanı durdurup, "Bu çocuklar kadro kurmamı zorlaştırıyorlar" dediği aktarıldı.

Perez telefon açtı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in fotoğraflarını gördükten sonra yıldız futbolcunun özel antrenörü olan Antonio Pintus'u aradığı iddia edildi. Başkan Perez, Arda ile ilgili antrenörden bilgi aldı.
Öte yandan, Real Madrid'i çok yakından takip eden İspanyol haber sitesi Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid teknik ekibi, Manchester City maçının ardından Arda Güler için olumlu sözler söyledi.

'Anahtar oyuncu olacak'

Real Madrid teknik ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu tarz büyük maçlarda ilerleyen zamanlarda Arda Güler'in anahtar oyuncu haline gelebileceğini genç yıldıza aktardı. Öte yandan Carlo Ancelotti'nin de Arda için bir sürprizi olduğu iddia edildi.
Haberin detayında; Arda Güler'in,13 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Mallorca - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacağı bildirildi. Hem Carlo Ancelotti hem de teknik ekibin bunun için Arda'ya söz verdiği iddia edildi.

9 ay sonra tarihe geçecek

Eğer Arda Güler, Mallorca karşısında sahaya ilk 11'de çıkarsa tarihe geçmiş olacak. Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan yıldız futbolcu, böylelikle bir La Liga maçına 9 ay sonra ilk kez 11'de başlamış olacak.
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