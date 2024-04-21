https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/iste-benim-stilim-yarismacisi-yagmur-taktasin-sevgilisi-tarafindan-olduruldugu-iddia-edildi--1083001949.html
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi
Sputnik Türkiye
Bir dönemin popüler yarışmalarından İşte Benim Stilim'in yarışmacılarından Yağmur Taktaş hakkındaki iddialar sosyal medyaya konu oldu. Ramazan arefesinde... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T20:21+0300
2024-04-21T20:21+0300
2024-04-21T20:21+0300
türkiye
yarışma
yarışma programı
moda
yağmur taktaş
adana
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş'ın ölümüne dair yeni iddialar ortaya atıldı.Amerika'da yaşayan genç kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ardından da profilinin ele geçirildiği haberleri sosyal medyaya konu oldu.Halk TV, yurt dışında öldürüldüğü iddia edilen genç kadının cenazesinin ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiğini aktardı.Ailesi, Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görselinin ölümünün ardından konduğunu söyledi.Yağmur Taktaş, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan İşte Benim Stilim gibi televizyon programlarına katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/1082498323.html
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yarışma, yarışma programı, moda, yağmur taktaş, adana
yarışma, yarışma programı, moda, yağmur taktaş, adana
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi
Bir dönemin popüler yarışmalarından İşte Benim Stilim'in yarışmacılarından Yağmur Taktaş hakkındaki iddialar sosyal medyaya konu oldu. Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Yağmur Taktaş'ın Instagram hesabının da ele geçirildiği söyleniyor.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş'ın ölümüne dair yeni iddialar ortaya atıldı.
Amerika'da yaşayan genç kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ardından da profilinin ele geçirildiği haberleri sosyal medyaya konu oldu.
Halk TV, yurt dışında öldürüldüğü iddia edilen genç kadının cenazesinin ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiğini aktardı.
Ailesi, Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görselinin ölümünün ardından konduğunu söyledi.
Yağmur Taktaş, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan İşte Benim Stilim gibi televizyon programlarına katılmıştı.