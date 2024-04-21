https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/iste-benim-stilim-yarismacisi-yagmur-taktasin-sevgilisi-tarafindan-olduruldugu-iddia-edildi--1083001949.html

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi

Sputnik Türkiye

Bir dönemin popüler yarışmalarından İşte Benim Stilim'in yarışmacılarından Yağmur Taktaş hakkındaki iddialar sosyal medyaya konu oldu. Ramazan arefesinde... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T20:21+0300

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türkiye

yarışma

yarışma programı

moda

yağmur taktaş

adana

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş'ın ölümüne dair yeni iddialar ortaya atıldı.Amerika'da yaşayan genç kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ardından da profilinin ele geçirildiği haberleri sosyal medyaya konu oldu.Halk TV, yurt dışında öldürüldüğü iddia edilen genç kadının cenazesinin ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiğini aktardı.Ailesi, Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görselinin ölümünün ardından konduğunu söyledi.Yağmur Taktaş, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan İşte Benim Stilim gibi televizyon programlarına katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/1082498323.html

türkiye

moda

adana

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yarışma, yarışma programı, moda, yağmur taktaş, adana