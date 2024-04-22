Rus Su-34 savaş uçakları, Ukrayna ordusuna ait tahkimatı vurdu
10:23 22.04.2024 (güncellendi: 10:45 22.04.2024)
© Sputnik / РИА НовостиSu-34 savaş uçağı FAB bombası
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk yönünde bulunan Ukraynalı birliklere ait tahkimatın Rus Su-34 savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi.
Muharebe sahasında Ukrayna ordusuna karşı büyük bir üstünlük sağlayan Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamındaki hedeflerine ulaşmak için düşman unsurlarını hedef almaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Su-34 savaş uçakları, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait mevzilerin vurulmasına yönelik görevi icra etti.
Rus savaş pilotlarının düşmanın Güney Donetsk yönünde bulunan tahkimatına ve askeri personeline bombardıman düzenlediğini kaydederek "Atışlar, evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek patlayıcılı hava bombalarıyla gerçekleştirilmiş olup bu, düşmanın hava savunma bölgesine girmeden hassas vuruşlar yapmayı mümkün kıldı. Görevi başarıyla tamamladıktan sonra, önemli tesislerin imha edildiğinin teyidini alan mürettebat kalktığı hava üssüne döndü" ifadelerini kullandı.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri harekatın icrası sırasında askeri konvoylara eşlik etme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarını imha etme, harekat kapsamında faaliyet yürüten birliklere hava indirme askerleri, askeri kargo ve hava desteği sağlama görevlerini yerine getiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Su-34 savaş uçakları, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait mevzilerin vurulmasına yönelik görevi icra etti.
Rus savaş pilotlarının düşmanın Güney Donetsk yönünde bulunan tahkimatına ve askeri personeline bombardıman düzenlediğini kaydederek "Atışlar, evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek patlayıcılı hava bombalarıyla gerçekleştirilmiş olup bu, düşmanın hava savunma bölgesine girmeden hassas vuruşlar yapmayı mümkün kıldı. Görevi başarıyla tamamladıktan sonra, önemli tesislerin imha edildiğinin teyidini alan mürettebat kalktığı hava üssüne döndü" ifadelerini kullandı.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri harekatın icrası sırasında askeri konvoylara eşlik etme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarını imha etme, harekat kapsamında faaliyet yürüten birliklere hava indirme askerleri, askeri kargo ve hava desteği sağlama görevlerini yerine getiriyor.
İki Rus asker Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiini ele geçirdi
Bakanlık, aynı zamanda Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu’na bağlı iki Rus askerin Volnovaha şehri yakınında 8 Ukraynalı askere karşı çatışmaya girerek müstahkem mevkiinin Rus ordusunun kontrolüne geçmesini sağladıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Doğu Askeri Grubu 5. Kolordu Motorize Piyade Alayı’na bağlı taarruz grupları, özel askeri harekatın Güney Donetsk istikametindeki Volnovaha şehri yakınlarında Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiini ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Saval lakaplı komutanın liderliğindeki taarruz grubunun keşif çalışmalarını başarıyla hayata geçirerek müstahkem mevkiini düşmandan temizlediği ifade edilen açıklamada, “Bu çatışmada düşmanın sekiz askerine karşı sadece iki askerimiz vardı. Birkaç Ukraynalı militan esir alındı” dendi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Güney Donetsk istikametinde konumunu iyileştirdiğini duyurmuştu.