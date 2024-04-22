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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/rus-su-34-savas-ucaklari-ukrayna-ordusuna-ait-tahkimati-vurdu-1083009695.html
Rus Su-34 savaş uçakları, Ukrayna ordusuna ait tahkimatı vurdu
Rus Su-34 savaş uçakları, Ukrayna ordusuna ait tahkimatı vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk yönünde bulunan Ukraynalı birliklere ait tahkimatın Rus Su-34 savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T10:23+0300
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Muharebe sahasında Ukrayna ordusuna karşı büyük bir üstünlük sağlayan Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamındaki hedeflerine ulaşmak için düşman unsurlarını hedef almaya devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Su-34 savaş uçakları, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait mevzilerin vurulmasına yönelik görevi icra etti.Rus savaş pilotlarının düşmanın Güney Donetsk yönünde bulunan tahkimatına ve askeri personeline bombardıman düzenlediğini kaydederek "Atışlar, evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek patlayıcılı hava bombalarıyla gerçekleştirilmiş olup bu, düşmanın hava savunma bölgesine girmeden hassas vuruşlar yapmayı mümkün kıldı. Görevi başarıyla tamamladıktan sonra, önemli tesislerin imha edildiğinin teyidini alan mürettebat kalktığı hava üssüne döndü" ifadelerini kullandı.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri harekatın icrası sırasında askeri konvoylara eşlik etme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarını imha etme, harekat kapsamında faaliyet yürüten birliklere hava indirme askerleri, askeri kargo ve hava desteği sağlama görevlerini yerine getiriyor.İki Rus asker Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiini ele geçirdiBakanlık, aynı zamanda Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu’na bağlı iki Rus askerin Volnovaha şehri yakınında 8 Ukraynalı askere karşı çatışmaya girerek müstahkem mevkiinin Rus ordusunun kontrolüne geçmesini sağladıklarını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Doğu Askeri Grubu 5. Kolordu Motorize Piyade Alayı’na bağlı taarruz grupları, özel askeri harekatın Güney Donetsk istikametindeki Volnovaha şehri yakınlarında Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiini ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Saval lakaplı komutanın liderliğindeki taarruz grubunun keşif çalışmalarını başarıyla hayata geçirerek müstahkem mevkiini düşmandan temizlediği ifade edilen açıklamada, “Bu çatışmada düşmanın sekiz askerine karşı sadece iki askerimiz vardı. Birkaç Ukraynalı militan esir alındı” dendi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Güney Donetsk istikametinde konumunu iyileştirdiğini duyurmuştu.
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rusya, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, donetsk, güney donetsk, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu

Rus Su-34 savaş uçakları, Ukrayna ordusuna ait tahkimatı vurdu

10:23 22.04.2024 (güncellendi: 10:45 22.04.2024)
© Sputnik / РИА НовостиSu-34 savaş uçağı FAB bombası
Su-34 savaş uçağı FAB bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk yönünde bulunan Ukraynalı birliklere ait tahkimatın Rus Su-34 savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi.
Muharebe sahasında Ukrayna ordusuna karşı büyük bir üstünlük sağlayan Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamındaki hedeflerine ulaşmak için düşman unsurlarını hedef almaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Su-34 savaş uçakları, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait mevzilerin vurulmasına yönelik görevi icra etti.

Rus savaş pilotlarının düşmanın Güney Donetsk yönünde bulunan tahkimatına ve askeri personeline bombardıman düzenlediğini kaydederek "Atışlar, evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek patlayıcılı hava bombalarıyla gerçekleştirilmiş olup bu, düşmanın hava savunma bölgesine girmeden hassas vuruşlar yapmayı mümkün kıldı. Görevi başarıyla tamamladıktan sonra, önemli tesislerin imha edildiğinin teyidini alan mürettebat kalktığı hava üssüne döndü" ifadelerini kullandı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri harekatın icrası sırasında askeri konvoylara eşlik etme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarını imha etme, harekat kapsamında faaliyet yürüten birliklere hava indirme askerleri, askeri kargo ve hava desteği sağlama görevlerini yerine getiriyor.

İki Rus asker Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiini ele geçirdi

Bakanlık, aynı zamanda Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu’na bağlı iki Rus askerin Volnovaha şehri yakınında 8 Ukraynalı askere karşı çatışmaya girerek müstahkem mevkiinin Rus ordusunun kontrolüne geçmesini sağladıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Doğu Askeri Grubu 5. Kolordu Motorize Piyade Alayı’na bağlı taarruz grupları, özel askeri harekatın Güney Donetsk istikametindeki Volnovaha şehri yakınlarında Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiini ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Saval lakaplı komutanın liderliğindeki taarruz grubunun keşif çalışmalarını başarıyla hayata geçirerek müstahkem mevkiini düşmandan temizlediği ifade edilen açıklamada, “Bu çatışmada düşmanın sekiz askerine karşı sadece iki askerimiz vardı. Birkaç Ukraynalı militan esir alındı” dendi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Güney Donetsk istikametinde konumunu iyileştirdiğini duyurmuştu.
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