https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rus-ordusu-bogdanovka-koyunu-tamamen-kurtardi-1082990866.html

Rus ordusu Bogdanovka köyünü tamamen kurtardı

Rus ordusu Bogdanovka köyünü tamamen kurtardı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ‘Güney’ grubuna bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim biriminin kontrolünü tamamen ele... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T13:19+0300

2024-04-21T13:19+0300

2024-04-21T13:25+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

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ukrayna ordusu

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kontrol altına alınan Bogdanovka’da Ukrayna ordusunun iki saldırısının püskürttüğünü vurgularken, Ukrayna ordusunun kayıplarının gün içerisinde 440 kişiye ulaştığını açıkladı.Açıklamada, “Güney birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim yerini tamamen özgürleştirmiş, cephe hattı boyunca pozisyonunu iyileştirerek Krasnogorovka yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 53. mekanize tugayını ağır yenilgiye uğratmıştır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, ayrıca Çasov Yar ve Krasnoye istikametlerinde Ukrayna ordusunun 93. mekanize tugayına bağlı birliklerinin iki karşı saldırısının püskürtüldüğünü kaydetti.Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 194 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) ve çeşitli tiplerde 8 füzesini imha ettiğini de ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynali-general-ukrayna-ordusu-ihalar-nedeniyle-casov-yardaki-techizati-kullanamiyor-1082837783.html

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