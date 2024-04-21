https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rus-ordusu-bogdanovka-koyunu-tamamen-kurtardi-1082990866.html
Rus ordusu Bogdanovka köyünü tamamen kurtardı
Rus ordusu Bogdanovka köyünü tamamen kurtardı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ‘Güney’ grubuna bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim biriminin kontrolünü tamamen ele... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T13:19+0300
2024-04-21T13:19+0300
2024-04-21T13:25+0300
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kontrol altına alınan Bogdanovka’da Ukrayna ordusunun iki saldırısının püskürttüğünü vurgularken, Ukrayna ordusunun kayıplarının gün içerisinde 440 kişiye ulaştığını açıkladı.Açıklamada, “Güney birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim yerini tamamen özgürleştirmiş, cephe hattı boyunca pozisyonunu iyileştirerek Krasnogorovka yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 53. mekanize tugayını ağır yenilgiye uğratmıştır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, ayrıca Çasov Yar ve Krasnoye istikametlerinde Ukrayna ordusunun 93. mekanize tugayına bağlı birliklerinin iki karşı saldırısının püskürtüldüğünü kaydetti.Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 194 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) ve çeşitli tiplerde 8 füzesini imha ettiğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynali-general-ukrayna-ordusu-ihalar-nedeniyle-casov-yardaki-techizati-kullanamiyor-1082837783.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk
Rus ordusu Bogdanovka köyünü tamamen kurtardı
13:19 21.04.2024 (güncellendi: 13:25 21.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ‘Güney’ grubuna bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim biriminin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kontrol altına alınan Bogdanovka’da Ukrayna ordusunun iki saldırısının püskürttüğünü vurgularken, Ukrayna ordusunun kayıplarının gün içerisinde 440 kişiye ulaştığını açıkladı.
Açıklamada, “Güney birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim yerini tamamen özgürleştirmiş, cephe hattı boyunca pozisyonunu iyileştirerek Krasnogorovka yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 53. mekanize tugayını ağır yenilgiye uğratmıştır” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, ayrıca Çasov Yar ve Krasnoye istikametlerinde Ukrayna ordusunun 93. mekanize tugayına bağlı birliklerinin iki karşı saldırısının püskürtüldüğünü kaydetti.
Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 194 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) ve çeşitli tiplerde 8 füzesini imha ettiğini de ekledi.