https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/polonya-cumhurbaskani-dudadan-nukleer-silah-aciklamasi-haziriz-1083028922.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda, Polonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına hazır... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T16:15+0300

2024-04-22T16:15+0300

2024-04-22T16:15+0300

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Rusya yönetiminin nükleer silah tehditlerinden kaçınılması gerektiğine dair çağrılarına rağmen Batı'da insanlık için büyük risk oluşturan bu tür silahlara topraklarını açmaya hazır olduğunu belirten ülkelerin sayısı giderek artıyor.Polonya merkezli Fakt gazetesine demeç veren Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'ni daha fazla askerileştirdiğini öne süren Duda, Moskova'nın son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığını belirtti.Polonya ve ABD arasında nükleer silah paylaşımının bir süredir tartışıldığını ifade eden Duda, "Eğer müttefiklerimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse, biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.ABD’li yazar Ted Snider, The American Conservative için kaleme aldığı makalesinde, Zelenskiy ve Batılı müttefiklerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırgan planları hakkındaki iddialarının spekülasyona dayandığını vurgularken, Batı’nın bu efsanelerden faydalanarak Ukrayna'daki çatışmanın devamını haklı çıkarmak adına bunları kullandığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/putinin-avrupaya-saldiracagi-efsanesi-batinin-isine-geliyor-1082989668.html

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polonya, andrzej duda, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, nükleer, rusya, batı, vladimir putin