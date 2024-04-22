https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/pakistandan-islam-dunyasina-ortak-strateji-gelistirme-cagrisi-1083029686.html

Pakistan’dan İslam dünyasına ortak strateji geliştirme çağrısı

Pakistan’dan İslam dünyasına ortak strateji geliştirme çağrısı

Sputnik Türkiye

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a giden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ağırlayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Gazze’de devam eden soykırımı sona... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T16:23+0300

2024-04-22T16:23+0300

2024-04-22T16:23+0300

pakistan

iran

ibrahim reisi

şahbaz şerif

islamabad

tahran

islam dünyası

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083029500_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a08f542818023678a7bdb40d63ad017.jpg

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a giden İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelen Başbakan Şerif, başkent İslamabad’da heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, görüşmede iki ülkenin güvenlik, ticaret ve yatırım dahil çeşitli meseleleri ele aldıklarını belirterek, İran-Pakistan sınır bölgelerinin iş ve ticaret merkezine dönüştürebileceğini dile getirdi.İslam dünyasına ortak strateji geliştirme çağrısıTahran’ın Cammu Keşmir konusundaki desteği için teşekkür eden Şerif, İslamabad ve Tahran’ın birlikte Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vereceğini belirtti.Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Gazze’de ateşkes talep eden kendi kararlarını dahi uygulamada başarısız olduğuna işaret ederek, Gazze’de devam eden soykırımı sona erdirmek için İslam dünyasının ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini ifade etti.‘İsrail, ABD desteğiyle soykırım işliyor’İran Cumhurbaşkanı Reisi de İsrail'in, kuşatılan Gazze’de ABD desteğiyle soykırım işlediğini dile getirerek, "Aralarında BM'nin de bulunduğu tüm uluslararası örgütlerin faydasız olduklarını kanıtladıklarına ve siyonist rejimin Gazze’de işlediği zalimlikleri durduramayacağına inanıyoruz" dedi.Şerif ve Reisi, Filistin halkının direnişine yönelik desteğini yineledi.Pakistan ve İran, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracakÖte yandan Reisi, Pakistan ve İran'ın terörle ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlı olduğunu, terörün sadece Pakistan ve İran için değil tüm bölge için tehdit oluşturduğunu ifade etti.İki ülke arasındaki ticaret hacminin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Reisi, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık olduklarını söyledi.Reisi, İran ile Pakistan arasındaki iyi olan ikili ilişkilerin genişlemesini istemeyenlerin olduğunu belirterek bunların önemli olmadığını kaydetti.İki ülke arasında 8 anlaşma imzalandıİki ülke arasında güvenlik işbirliği ve serbest ekonomik bölge oluşturulması dahil 8 anlaşma imzalandı.İslamabad yönetimi ayrıca Reisi’nin ziyareti kapsamında başkentte bir bulvara "İran Bulvarı" ismini verdi.3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a gelen Reisi, Lahor ve Karaçi’de eyalet başbakanlarıyla da görüşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/putin-ve-iran-cumhurbaskani-reisi-ortadogudaki-gerilimi-gorustu-1082829198.html

pakistan

iran

islamabad

tahran

gazze

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, iran, ibrahim reisi, şahbaz şerif, islamabad, tahran, islam dünyası, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, soykırım, israil, israil-filistin