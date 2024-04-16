https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/putin-ve-iran-cumhurbaskani-reisi-ortadogudaki-gerilimi-gorustu-1082829198.html
Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Ortadoğu'daki gerilimi görüştü
Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Ortadoğu'daki gerilimi görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle Ortadoğu'da yaşanan gerilimin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T16:21+0300
2024-04-16T16:21+0300
2024-04-16T16:40+0300
dünya
rusya
iran
ibrahim reisi
vladimir putin
telefon görüşmesi
ortadoğu
israil
israil-filistin
misilleme
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Reisi, Tahran'dan gelen talep üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Taraflar, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısının ve İran tarafından uygulamaya koyulan misilleme önlemlerinin ardından Ortadoğu'da kötüye giden durumu etraflıca istişare etti.Vladimir Putin, tüm tarafların makul itidal göstereceğini ve tüm bölge için feci sonuçlar doğurabilecek yeni bir çatışma dalgasına izin vermeyeceklerini umduğunu ifade etti.Tahran gerilimin tırmanmasından yana değil'Buna karşılık Reisi, İran'ın eylemlerinin zorunlu önlemler olduğunu ve sınırlı nitelik taşıdığını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı, Tahran'ın bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına ilgi duymadığını vurguladı.'Gazze'yle ilgili ilkesel yaklaşımlar teyit edildi'Putin ve Reisi, Ortadoğu'da yaşanan güncel olayların temel nedeninin çözüm bulunamayan Filistin-İsrail çatışması olduğunu belirterek, bu bağlamda Rusya ve İran'ın Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanması, ağır insani durumun hafifletilmesi ve krizin siyasi ve diplomatik çözümü için gerekli koşulların oluşturulması yönündeki ilkeli yaklaşımlarını teyit etti.'İşbirliği kademeli olarak geliştirilecek'Liderler, ikili ilişkilerin ele alındığı bölümde, karşılıklı çıkara dayanan altyapı projelerinin geliştirilmesi de dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini kademeli olarak geliştirmeye yönelik eğilimlerini dile getirdi.Putin, Reisi'ye ve İran halkına geçmiş Ramazan Bayramı münasebetiyle tebriklerini de iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyadan-iran-saldirisina-iliskin-bmgk-toplantisinda-batiya-cifte-standart-tepkisi-1082771273.html
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rusya, iran, ibrahim reisi, vladimir putin, telefon görüşmesi, ortadoğu, israil, israil-filistin, misilleme
rusya, iran, ibrahim reisi, vladimir putin, telefon görüşmesi, ortadoğu, israil, israil-filistin, misilleme
Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Ortadoğu'daki gerilimi görüştü
16:21 16.04.2024 (güncellendi: 16:40 16.04.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle Ortadoğu'da yaşanan gerilimin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Reisi, Tahran'dan gelen talep üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Taraflar, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısının ve İran tarafından uygulamaya koyulan misilleme önlemlerinin ardından Ortadoğu'da kötüye giden durumu etraflıca istişare etti.
Vladimir Putin, tüm tarafların makul itidal göstereceğini ve tüm bölge için feci sonuçlar doğurabilecek yeni bir çatışma dalgasına izin vermeyeceklerini umduğunu ifade etti.
Tahran gerilimin tırmanmasından yana değil'
Buna karşılık Reisi, İran'ın eylemlerinin zorunlu önlemler olduğunu ve sınırlı nitelik taşıdığını kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı, Tahran'ın bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına ilgi duymadığını vurguladı.
'Gazze'yle ilgili ilkesel yaklaşımlar teyit edildi'
Putin ve Reisi, Ortadoğu'da yaşanan güncel olayların temel nedeninin çözüm bulunamayan Filistin-İsrail çatışması olduğunu belirterek, bu bağlamda Rusya ve İran'ın Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanması, ağır insani durumun hafifletilmesi ve krizin siyasi ve diplomatik çözümü için gerekli koşulların oluşturulması yönündeki ilkeli yaklaşımlarını teyit etti.
'İşbirliği kademeli olarak geliştirilecek'
Liderler, ikili ilişkilerin ele alındığı bölümde, karşılıklı çıkara dayanan altyapı projelerinin geliştirilmesi de dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini kademeli olarak geliştirmeye yönelik eğilimlerini dile getirdi.
Putin, Reisi'ye ve İran halkına geçmiş Ramazan Bayramı münasebetiyle tebriklerini de iletti.