https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/navigasyon-kullananlar-dikkat-yanlis-yola-sokup-faciaya-sebep-oldu-yanarakcanverdiler-1083018129.html

Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu, yanarak can verdiler

Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu, yanarak can verdiler

Sputnik Türkiye

Tarım işçilerinin Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Manisa’ya gitmek için yola çıktığı, ancak navigasyonun sürücüyü Adana’ya getirdiği, yanlış yola girince de... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T12:38+0300

2024-04-22T12:38+0300

2024-04-22T12:39+0300

yaşam

navigasyon

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Kaza sabaha karşı Adana'da bulunan Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan biri de hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4, yaralı sayısı 17 oldu. 17 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yara almayan sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Tarım işçilerinin Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Manisa’ya gitmek için yola çıktıkları, sürücünün yolu bilmediği için navigasyon yardımıyla ilerlediği, navigasyonun da sürücüyü Karaisalı’ya yönlendirdiği öğrenildi.Sürücünün minibüsün yakıtının bitmesi sonucu bir akaryakıta girdiğinde yanlış yola girdiğini öğrendiği ve yakıt aldıktan sonra tekrar doğru yola girmek isterken, minibüsün arkasında römork takılı olduğu için virajı dönerken kaza yapıp uçuruma uçtuğu belirlendi.Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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navigasyon, navigasyon uydusu, araba, araba kazası, uçan araba, kaza, kaza sebebi, uyarı