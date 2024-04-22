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26 kamu kurumu binlerce personel alımı yapacak: Başvuru şartları belli oldu
26 kamu kurumu binlerce personel alımı yapacak: Başvuru şartları belli oldu
Sputnik Türkiye
Memur olma hayali kuranları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları bugün yeniden güncellendi. Türkiye genelinde 26 kamu kurumu, toplamda 4 bin 986 yeni... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T11:52+0300
2024-04-22T11:52+0300
ekonomi
memur
memur-sen
kamu
kamu görevlisi
kamu personeli
personel
sözleşmeli personel
personel alımı
idari personel
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi 26 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 4 bin 986 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar, son başvuru tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylar belli olmasıyla memur adayları aratmalarını sıklaştırdı.Personel alımı yapılacak olan kurumlarHazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER, Göç İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Gelir Uzman Yardımcısı personel olarak alınacakHazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla bin 271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.Eti Maden personel alımıEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.TTK personel alımıTürkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 44 nitelikli işçi alımı yapacak.İlan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak. 16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.TÜBİTAK personel alım başvurusuTÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 11 araştırmacı alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, araştırmacı hizmet grubunda görev alacak 11 proje personeli kadrosu için başvurular 25 Nisan'a kadar yapılabilecek. İstihdam edilecek personel, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.Rekabet Kurumu iş başvurusuRekabet Kurumu, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.İçişleri Bakanlığı personel alımıİçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere avukat, arşiv uzmanı, büro personeli, mimar, mühendis (Elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, harita, yazılım, inşaat), tekniker (mühendis, inşaat, elektrik-elektronik), teknisyen (sıhhi tesisat, klima, marangoz), destek personeli (Şoför, temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, garson) pozisyonları için 1608 adet 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Kişisel Verileri Koruma Kurumu personel alım başvurusuKişisel Verileri Koruma Kurumu'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.TÜBİTAK alımıTÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.
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personel alımı, kamu personel alımı, kadrolu memur alımı, kamu personeli alım ilanları, kamu personel alımı 2024
personel alımı, kamu personel alımı, kadrolu memur alımı, kamu personeli alım ilanları, kamu personel alımı 2024

26 kamu kurumu binlerce personel alımı yapacak: Başvuru şartları belli oldu

11:52 22.04.2024
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AA
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Memur olma hayali kuranları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları bugün yeniden güncellendi. Türkiye genelinde 26 kamu kurumu, toplamda 4 bin 986 yeni personel alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında sözleşmeli personel, destek personeli, büro personeli, sözleşmeli bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlar için ilanlar yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi 26 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu.
Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 4 bin 986 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar, son başvuru tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylar belli olmasıyla memur adayları aratmalarını sıklaştırdı.

Personel alımı yapılacak olan kurumlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER, Göç İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Gelir Uzman Yardımcısı personel olarak alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla bin 271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.
Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.
Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Eti Maden personel alımı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.

TTK personel alımı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.
15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 44 nitelikli işçi alımı yapacak.
İlan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak. 16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK personel alım başvurusu

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 11 araştırmacı alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, araştırmacı hizmet grubunda görev alacak 11 proje personeli kadrosu için başvurular 25 Nisan'a kadar yapılabilecek. İstihdam edilecek personel, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.
Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumu iş başvurusu

Rekabet Kurumu, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.
Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.
Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere avukat, arşiv uzmanı, büro personeli, mimar, mühendis (Elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, harita, yazılım, inşaat), tekniker (mühendis, inşaat, elektrik-elektronik), teknisyen (sıhhi tesisat, klima, marangoz), destek personeli (Şoför, temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, garson) pozisyonları için 1608 adet 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.
22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu personel alım başvurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.
Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.
6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK alımı

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.
Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.
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