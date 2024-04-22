Müşteriye verdiği cevap sonrası tepki çekmişti: Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti

Kamuoyuna duyuru:

Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını arttırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendimin misyon edilmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum.

Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özünün bir yansıması olarak bugün itibari ile yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılıyorum görev değişikliği yönetim kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir.