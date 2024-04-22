https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/libyadan-filistin-halkina-guclu-destek-1083021050.html

Libya'dan Filistin halkına güçlü destek

Libya'dan Filistin halkına güçlü destek

Sputnik Türkiye

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Abdulhadi Al-Hweij, Roma'da düzenlenen Filistin konulu uluslararası konferansta hükümet olarak Filistin halkına... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T13:23+0300

2024-04-22T13:23+0300

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israil- filistin çatışması

libya

libya temsilciler meclisi

libya ulusal birlik hükümeti

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

filistin sorunu

israil

israil ordusu (idf)

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İtalya'nın başkenti Roma, Filistin ve Batı Asya'nın geleceğiyle ilgili uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferans kapsamında Sputnik'e demeç veren Al-Hweij, Libya hükümetinin Filistin halkına yönelik güçlü desteğini vurguladı.Al-Hweij, "Libya hükümeti, Filistinlilere Libyalılara yaklaştığı gibi yaklaşmaya karar verdi. Bu, Libya Temsilciler Meclisi'nin Siyonist varlıkla işbirliğini suç sayan tarihi kararını pekiştirmektedir" dedi.Libya Temsilciler Meclisi, bu ayın ortasında İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan bir yasayı oybirliğiyle kabul etti. Daha önce Libya Temsilciler Meclisi, Gazze Şeridi'ndeki süreçte İsrail hükümetine destek veren Batılı devletlerin büyükelçilerinden ülkeyi terk etmelerini talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bakan-fidan-misir-ve-turkiyenin-isbirligi-halklarimizin-ve-bolgemizin-fevkalade-yararinadir-1082967314.html

libya

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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Sputnik Türkiye

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