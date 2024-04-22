https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/libyadan-filistin-halkina-guclu-destek-1083021050.html
Libya'dan Filistin halkına güçlü destek
Libya'dan Filistin halkına güçlü destek
Sputnik Türkiye
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Abdulhadi Al-Hweij, Roma'da düzenlenen Filistin konulu uluslararası konferansta hükümet olarak Filistin halkına... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T13:23+0300
2024-04-22T13:23+0300
2024-04-22T14:17+0300
israil- filistin çatışması
libya
libya temsilciler meclisi
libya ulusal birlik hükümeti
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
filistin sorunu
israil
israil ordusu (idf)
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İtalya'nın başkenti Roma, Filistin ve Batı Asya'nın geleceğiyle ilgili uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferans kapsamında Sputnik'e demeç veren Al-Hweij, Libya hükümetinin Filistin halkına yönelik güçlü desteğini vurguladı.Al-Hweij, "Libya hükümeti, Filistinlilere Libyalılara yaklaştığı gibi yaklaşmaya karar verdi. Bu, Libya Temsilciler Meclisi'nin Siyonist varlıkla işbirliğini suç sayan tarihi kararını pekiştirmektedir" dedi.Libya Temsilciler Meclisi, bu ayın ortasında İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan bir yasayı oybirliğiyle kabul etti. Daha önce Libya Temsilciler Meclisi, Gazze Şeridi'ndeki süreçte İsrail hükümetine destek veren Batılı devletlerin büyükelçilerinden ülkeyi terk etmelerini talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bakan-fidan-misir-ve-turkiyenin-isbirligi-halklarimizin-ve-bolgemizin-fevkalade-yararinadir-1082967314.html
libya
filistin
israil
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Libya'dan Filistin halkına güçlü destek
13:23 22.04.2024 (güncellendi: 14:17 22.04.2024)
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Abdulhadi Al-Hweij, Roma'da düzenlenen Filistin konulu uluslararası konferansta hükümet olarak Filistin halkına güçlü bir destek verdiklerini belirtti.
İtalya'nın başkenti Roma, Filistin ve Batı Asya'nın geleceğiyle ilgili uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.
Konferans kapsamında Sputnik'e demeç veren Al-Hweij, Libya hükümetinin Filistin halkına yönelik güçlü desteğini vurguladı.
Al-Hweij, "Libya hükümeti, Filistinlilere Libyalılara yaklaştığı gibi yaklaşmaya karar verdi. Bu, Libya Temsilciler Meclisi'nin Siyonist varlıkla işbirliğini suç sayan tarihi kararını pekiştirmektedir" dedi.
Libya Temsilciler Meclisi, bu ayın ortasında İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan bir yasayı oybirliğiyle kabul etti. Daha önce Libya Temsilciler Meclisi, Gazze Şeridi'ndeki süreçte İsrail hükümetine destek veren Batılı devletlerin büyükelçilerinden ülkeyi terk etmelerini talep etmişti.