https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bakan-fidan-misir-ve-turkiyenin-isbirligi-halklarimizin-ve-bolgemizin-fevkalade-yararinadir-1082967314.html
Bakan Fidan: Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır
Bakan Fidan: Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır" dedi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T12:29+0300
2024-04-20T12:29+0300
2024-04-20T12:30+0300
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hakan fidan
Bakan Fidan: Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır
12:29 20.04.2024 (güncellendi: 12:30 20.04.2024)
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Dışişleri Bakanı Fidan "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır" dedi.