https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/lavrovdan-batiya-suclama-unesco-platformu-jeopolitik-amaclarla-kotuye-kullaniliyor-1083034007.html
Lavrov’dan Batı’ya suçlama: UNESCO platformu jeopolitik amaçlarla kötüye kullanılıyor
Lavrov’dan Batı’ya suçlama: UNESCO platformu jeopolitik amaçlarla kötüye kullanılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın UNESCO platformunun jeopolitik amaçlarla kötüye kullanıldığını belirlediğini, ancak Rusya’yı bu platformdan... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T18:41+0300
2024-04-22T18:41+0300
2024-04-22T18:41+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın UNESCO Tüzüğü’nü imzalamasının 70. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisinin açılış töreninde konuştu.Rus diplomat, “Ne yazık ki UNESCO platformunun jeopolitik amaçlarla kötüye kullanıldığını, örgüt için çalışmak üzere gönderilen Rus temsilcilere karşı eşi benzeri görülmemiş ayrımcılık uygulandığını, bu kişilerin bazen vize verilmesini bir yıldan fazla bekletildiğini belirtmek zorundayız. Böyle bir şey Soğuk Savaş döneminde bile olmamıştı” dedi ve şöyle devam etti:“Ancak UNESCO hala eşsiz bir evrensel insani yardım kuruluşu olmaya devam ediyor ve Rusya’yı bu kuruluştan koparmayı başaramayacaklar. Bunu yapmaya çalışanlar, Rusofobik ve yeni sömürgeci içgüdüleri uğruna feda etmeye hazır oldukları kuruluşun saygınlığına ve potansiyeline zarar veriyor.”Rusya’nın ve dünyanın çoğunlukta olan ülkelerinin ortak görevinin onlarca yıldır geliştirilen işbirliği mekanizmasını korumak olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Güçlerimizi birleştirerek mevcut krizin üstesinden gelebilir ve UNESCO’yu profesyonel, karşılıklı yarar sağlayan diyaloğu teşvik etme yoluna döndürebiliriz” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/lavrov-nukleer-gucler-savasin-esiginde-1083019209.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, soğuk savaş
Lavrov’dan Batı’ya suçlama: UNESCO platformu jeopolitik amaçlarla kötüye kullanılıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın UNESCO platformunun jeopolitik amaçlarla kötüye kullanıldığını belirlediğini, ancak Rusya’yı bu platformdan koparmanın başarılamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın UNESCO Tüzüğü’nü imzalamasının 70. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisinin açılış töreninde konuştu.
Rus diplomat, “Ne yazık ki UNESCO platformunun jeopolitik amaçlarla kötüye kullanıldığını, örgüt için çalışmak üzere gönderilen Rus temsilcilere karşı eşi benzeri görülmemiş ayrımcılık uygulandığını, bu kişilerin bazen vize verilmesini bir yıldan fazla bekletildiğini belirtmek zorundayız. Böyle bir şey Soğuk Savaş döneminde bile olmamıştı” dedi ve şöyle devam etti:
“Ancak UNESCO hala eşsiz bir evrensel insani yardım kuruluşu olmaya devam ediyor ve Rusya’yı bu kuruluştan koparmayı başaramayacaklar. Bunu yapmaya çalışanlar, Rusofobik ve yeni sömürgeci içgüdüleri uğruna feda etmeye hazır oldukları kuruluşun saygınlığına ve potansiyeline zarar veriyor.”
Rusya’nın ve dünyanın çoğunlukta olan ülkelerinin ortak görevinin onlarca yıldır geliştirilen işbirliği mekanizmasını korumak olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Güçlerimizi birleştirerek mevcut krizin üstesinden gelebilir ve UNESCO’yu profesyonel, karşılıklı yarar sağlayan diyaloğu teşvik etme yoluna döndürebiliriz” vurgusunu yaptı.