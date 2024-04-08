https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/erdogan-karakus-abd-nato-uyesi-ulkelerden-akka-anlasmasindan-cekilmelerini-istedi-1082584958.html

Erdoğan Karakuş: ABD, NATO üyesi ülkelerden AKKA anlaşmasından çekilmelerini istedi

Erdoğan Karakuş: ABD, NATO üyesi ülkelerden AKKA anlaşmasından çekilmelerini istedi

Sputnik Türkiye

Türkiye 8 Nisan’dan itibaren Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan ayrıldı. Silahlanmada kısıtlama getiren anlaşmadan Türkiye'nin ayrılmasını... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T16:33+0300

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Türkiye, 8 Nisan’dan itibaren Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildiğini açıkladı. Karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlandı.Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması 1990 yılında Paris'te imzalanmıştı. NATO ve Sovyetler Birliği'nin imza koyduğu antlaşma ile Avrupa’daki silahlı güçlerin hareket ve malzemelerine kısıtlamalar öngörülüyor. Bu antlaşmanın uyarlanmış hali olan Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nı da 1999 yılında İstanbul’daki AGİT Zirvesinde başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler imzalamıştı.Rusya Kasım 2023’te resmi olarak AKKA’dan çekildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine ABD ve örgüt olarak NATO da yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. Türkiye ise o süreçte anlaşmadan çekilmeyi ve ABD’nin kararından üzüntü duyduğunu açıklayarak tarafları antlaşmaya dönmeye çağırmıştı.‘ABD istedi’ABD ve NATO'nun diğer ülkelerin ardından Türkiye’nin de anlaşmadan çekilmesini Sputnik’e değerlendiren emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş şunları söyledi.‘Türkiye ABD ile uyumlu hareket etti’Türkiye'nin anlaşmadan çekilme kararının zamanlamasına ilişkin de değerlendirme yapan Karakuş şu ifadeleri kullandı:ABD’nin amacıABD’nin Avrupa ordusu ile kendi yükünü azaltmak istediğini de belirten Karakuş “Bu silahlanma yarışı ile NATO ülkeleri Rusya’ya sadece karşında ABD’yi görmeyeceksin demeye çalışıyor. Daha güçlü bir Avrupa’yı göreceksin demek istiyorlar. ABD dünyanın herhangi bir noktasında bir olay yaşandığında, Afrika'nın kuzeyi gibi bölgelerde NATO adına Avrupa gücü olarak müdahale edebilsin, ABD gücüne ihtiyaç olmasın istiyor” değerlendirmesini yaptı.‘Türkiye kendi menfaatleri için hareket etmeli’Türkiye'nin silahlanma yarışında kendi menfaatlerine uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ”Bütün Avrupa silahlanma yarışına girmişken Türkiye'nin geri kalması söz konusu olamaz. Zaten çevremiz de ateş çemberi. Türkiye olarak ise bu silahlanma yarışını kendi lehimize bir şekilde yapmalıyız. Türkiye'nin çevresi ateş çemberi. Füzelerin menzilini uzatıyoruz. Savunma sanayi alanında artışlar sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’de kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda, Avrupa bu şekilde hareket ederken kendini bağlamak istemiyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/almanyanin-litvanyada-askeri-us-kurma-planlarina-kremlinden-tepki-1082584782.html

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rusya, abd, avrupa, türkiye, silah, nükleer silah, silah satışı, silah ihracatı, silah pazarı, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), erdoğan karakuş