https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/turkiye-kazanda-duzenlenecek-ulkenin-en-buyuk-fuari-russia-helal-expoya-katilacak-1082954495.html
Türkiye, Kazan'da düzenlenecek ülkenin en büyük fuarı Russia Helal Expo'ya katılacak
Türkiye, Kazan'da düzenlenecek ülkenin en büyük fuarı Russia Helal Expo'ya katılacak
Sputnik Türkiye
Tataristan'ın başkenti Kazan’da 14-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 15. Uluslararası Ekonomi Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ kapsamında Russia... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:23+0300
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2017'den bu yana düzenlenen fuar, bu süre zarfında ülkedeki en büyük uluslararası sergi platformlarından biri haline geldi.Kazan Expo'da düzenlenecek Russia Halal Expo’da katılımcı ülkeler ve Rusya bölgeleri, teknoloji ve İslam ekonomisi alanındaki yatırım potansiyellerini ve başarılarını gösteren stantlarını sunacak. Uluslararası şirketler, devlet şirketleri, büyük bankalar ve finans kurumları da temsil edilecek.Rusya bölgelerinin yanı sıra Türkiye, İran, Malezya, Türkmenistan, Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve Kırgızistan da Russia Halal Expo’ya katılacaklarını bildirdi.Ayrıca KazanForum'da ilk kez ‘International Property Market’ emlak fuarı da düzenlenecek. Tasarımcılar, mimarlar, yatırımcılar, finans kurumları ve şirketler gayrimenkul, inşaat, tasarım ve şehir planlama alanındaki potansiyellerini ve hizmetlerini burada sergileyecek..International Property Market fuarı katılımcıları Uzak Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Asya ülkelerinden şirketler olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230912/rus-tarim-ureticilerinden-world-food-istanbul-fuarinda-50-milyon-dolarlik-potansiyele-sahip-1075414378.html
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rusya, türkiye, kazan, helal, helal sertifikası, helal gıda
rusya, türkiye, kazan, helal, helal sertifikası, helal gıda
Türkiye, Kazan'da düzenlenecek ülkenin en büyük fuarı Russia Helal Expo'ya katılacak
Tataristan'ın başkenti Kazan’da 14-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 15. Uluslararası Ekonomi Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ kapsamında Russia Halal Expo Fuarı gerçekleşecek.
2017'den bu yana düzenlenen fuar, bu süre zarfında ülkedeki en büyük uluslararası sergi platformlarından biri haline geldi.
Kazan Expo'da düzenlenecek Russia Halal Expo’da katılımcı ülkeler ve Rusya bölgeleri, teknoloji ve İslam ekonomisi alanındaki yatırım potansiyellerini ve başarılarını gösteren stantlarını sunacak. Uluslararası şirketler, devlet şirketleri, büyük bankalar ve finans kurumları da temsil edilecek.
Rusya bölgelerinin yanı sıra Türkiye, İran, Malezya, Türkmenistan, Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve Kırgızistan da Russia Halal Expo’ya katılacaklarını bildirdi.
Ayrıca KazanForum'da ilk kez ‘International Property Market’ emlak fuarı da düzenlenecek. Tasarımcılar, mimarlar, yatırımcılar, finans kurumları ve şirketler gayrimenkul, inşaat, tasarım ve şehir planlama alanındaki potansiyellerini ve hizmetlerini burada sergileyecek..
International Property Market fuarı katılımcıları Uzak Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Asya ülkelerinden şirketler olacak.