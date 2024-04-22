https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kucuk-cocuk-yagmurda-sokak-kopegini-korudu-1083012637.html

Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu

Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için mukavva parçası ile korudu. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T11:47+0300

2024-04-22T11:47+0300

2024-04-22T11:47+0300

yaşam

köpek

esenyurt

istanbul

çocuk

sağanak

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İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gün boyunca birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, adeta insanlık dersi verdi. Yanındaki sokak köpeğinin ıslanmaması için bir tahta parçası kullanan çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı.

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esenyurt

istanbul

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köpek, esenyurt, istanbul, çocuk, sağanak