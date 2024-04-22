https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kucuk-cocuk-yagmurda-sokak-kopegini-korudu-1083012637.html
Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu
Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için mukavva parçası ile korudu. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T11:47+0300
2024-04-22T11:47+0300
2024-04-22T11:47+0300
yaşam
köpek
esenyurt
istanbul
çocuk
sağanak
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İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gün boyunca birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, adeta insanlık dersi verdi. Yanındaki sokak köpeğinin ıslanmaması için bir tahta parçası kullanan çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/basibos-kopekler-baba-ve-ogluna-saldirdi-30-dikis-atildi-cenesi-kirildi-1082557585.html
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köpek, esenyurt, istanbul, çocuk, sağanak
köpek, esenyurt, istanbul, çocuk, sağanak
Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu
İstanbul Esenyurt'ta küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için mukavva parçası ile korudu.
İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gün boyunca birçok ilçede etkili oldu.
Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, adeta insanlık dersi verdi.
Yanındaki sokak köpeğinin ıslanmaması için bir tahta parçası kullanan çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı.