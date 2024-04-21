https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rusya-disisleri-bakanligindan-abdnin-ukraynaya-yardimina-tepki-1082990725.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ukrayna'ya yardımına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ukrayna'ya yardımına tepki

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi’nin Kiev’e 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, milyarlarca dolarlık yardım tahsis... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T13:09+0300

2024-04-21T13:09+0300

2024-04-21T13:46+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

abd temsilciler meclisi

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ABD Temsilciler Meclisi’nin Kiev’e 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, milyarlarca dolarlık yardım tahsis eden ABD yetkililerinin Kiev'i son Ukraynalıya kadar savaşmaya zorladığını, aynı zamanda Zelenskiy rejiminin kasım seçimlerine kadar dayanacağına ve Joe Biden'ın imajını kurtaracağına güvendiğini söyledi.Temsilciler Meclisi’nde geçen ve Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetici elitler, parti üyeliğine bakmaksızın, Kiev'deki rejime silah pompalamaya hazırdır, böylece son Ukraynalıya kadar savaşabilir, diğer şeylerin yanı sıra Rus topraklarındaki sivil nesnelere yönelik terörist saldırıları, sabotaj sortilerini ve gazetecilerin öldürülmesini sürdürebilir” ifadelerini kullandı.Zaharova, Beyaz Saray’ın, Ukrayna ordusunun efsanevi zaferine değil, en azından kasım ayında ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Biden'ın imajını bozmadan dayanmalarına güvendiğini vurguladı.Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine atıfta bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Aslında tam da bunun uğruna Zelenskiy ve çevresinin ıstırabı uzatılırken, sıradan Ukraynalılar top yemi olarak zorla katlediliyor” diye eklerken, ABD'nin bu amaçla dondurulmuş Rus varlıklarının sıradan hırsızlığına başvurduğuna dikkat çekti.Zaharova, Washington'un çatışmanın fiili bir tarafı olarak eylemlerinin koşulsuz ve kararlı bir karşılık bulacağını ve Rusya'ya karşı hibrid bir savaşa giderek daha derin bir şekilde dalmasının Vietnam ve Afganistan'daki kadar büyük ve aşağılayıcı bir fiyaskoya dönüşeceğinin altını çizerek, açıklamasını, “Her halükarda Zelenskiy'nin neo-Nazi rejimini kurtarmaya yönelik ateşli girişimler başarısızlığa mahkumdur. Özel askeri operasyonun amaç ve hedeflerine tamamen ulaşılacaktır” diye sonlandırdı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanan Ukrayna’ya 60,8 milyar dolarlık yardım paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karar ABD’yi daha fazla zenginleştirecek. Ukrayna’yı ise daha da mahvedecek” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rus-senator-ukraynanin-abdden-alacagi-yardim-paketinin-bedelini-nasil-odeyecegini-acikladi-1082986167.html

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