https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kiz-kulesi-ziyaretcilere-bir-hafta-kapatilacak-1083035933.html
Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak
Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak
Sputnik Türkiye
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını açıkladı. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T20:24+0300
2024-04-22T20:24+0300
2024-04-22T20:45+0300
türkiye
kız kulesi
istanbul
kapalı
açık
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Kız Kulesi kontrol çalışmaları nedeniyle bir hafta kapalı olacak.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/istanbul-icin-sicaklik-uyarisi-1083033787.html
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kız kulesi açık mı, kız kulesi ne zaman kapalı olacak, kız kulesi saatler, kız kulesi restorasyon
kız kulesi açık mı, kız kulesi ne zaman kapalı olacak, kız kulesi saatler, kız kulesi restorasyon
Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak
20:24 22.04.2024 (güncellendi: 20:45 22.04.2024)
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.
Kız Kulesi kontrol çalışmaları nedeniyle bir hafta kapalı olacak.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.