https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kiz-kulesi-ziyaretcilere-bir-hafta-kapatilacak-1083035933.html

Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak

Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak

Sputnik Türkiye

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını açıkladı. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kız kulesi

istanbul

kapalı

açık

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Kız Kulesi kontrol çalışmaları nedeniyle bir hafta kapalı olacak.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.

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türkiye

kız kulesi

istanbul

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