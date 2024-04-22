https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/istanbul-icin-sicaklik-uyarisi-1083033787.html
İstanbul için sıcaklık uyarısı
İstanbul için sıcaklık uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, hafta boyunca kentte etkili olacak sıcak hava ile ilgili uyarıda bulundu. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T18:37+0300
2024-04-22T18:37+0300
2024-04-22T18:37+0300
türkiye
istanbul
hava
sıcaklık
hava sıcaklığı
uyarı
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İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/izmirdeki-patlama-sesleriyle-ilgili-valilikten-aciklama-1083032426.html
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istanbul için sıcaklık uyarısı, istanbul sıcaklık, istanbul sıcak hava, yarın hava nasıl olacak
istanbul için sıcaklık uyarısı, istanbul sıcaklık, istanbul sıcak hava, yarın hava nasıl olacak
İstanbul için sıcaklık uyarısı
İstanbul Valiliği, hafta boyunca kentte etkili olacak sıcak hava ile ilgili uyarıda bulundu.
İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.