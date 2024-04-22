https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/istanbul-icin-sicaklik-uyarisi-1083033787.html

İstanbul için sıcaklık uyarısı

İstanbul için sıcaklık uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, hafta boyunca kentte etkili olacak sıcak hava ile ilgili uyarıda bulundu. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T18:37+0300

2024-04-22T18:37+0300

2024-04-22T18:37+0300

türkiye

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hava sıcaklığı

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İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.

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