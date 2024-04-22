https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kalkinma-yolu-anlasmasi-imzalandi-1083029903.html

Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı

Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'nin himayesinde, Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T16:33+0300

2024-04-22T16:33+0300

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türkiye

türkiye

irak

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Türkiye ile Irak arasında 'Kalkınma Yolu Anlaşması' imzalandığı duyuruldu. 1200 kilometrelik proje, Basra Körfezi’ndeki Büyük Fav Limanı ile Türkiye’nin güney sınırı arasında bir tren yolu hattı kurulmasını içeriyor.Habertürk'ün aktardığı habere göre Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak proje, 2028'de tamamlanacak. Projenin 17 milyar dolara mal olması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1083030471.html

türkiye

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