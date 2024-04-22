https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kalkinma-yolu-anlasmasi-imzalandi-1083029903.html
Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'nin himayesinde, Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T16:33+0300
2024-04-22T16:33+0300
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Türkiye ile Irak arasında 'Kalkınma Yolu Anlaşması' imzalandığı duyuruldu. 1200 kilometrelik proje, Basra Körfezi’ndeki Büyük Fav Limanı ile Türkiye’nin güney sınırı arasında bir tren yolu hattı kurulmasını içeriyor.Habertürk'ün aktardığı habere göre Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak proje, 2028'de tamamlanacak. Projenin 17 milyar dolara mal olması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1083030471.html
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türkiye, irak
Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
16:33 22.04.2024 (güncellendi: 17:25 22.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'nin himayesinde, Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye ile Irak arasında 'Kalkınma Yolu Anlaşması' imzalandığı duyuruldu. 1200 kilometrelik proje, Basra Körfezi’ndeki Büyük Fav Limanı ile Türkiye’nin güney sınırı arasında bir tren yolu hattı kurulmasını içeriyor.
Habertürk'ün aktardığı habere göre Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak proje, 2028'de tamamlanacak. Projenin 17 milyar dolara mal olması öngörülüyor.