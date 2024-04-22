https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1083030471.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi ve "PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T16:58+0300
2024-04-22T16:58+0300
2024-04-22T17:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
irak
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kalkinma-yolu-anlasmasi-imzalandi-1083029903.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, irak, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, türkiye, irak, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık
16:58 22.04.2024 (güncellendi: 17:25 22.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi ve "PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Irak, ortak tarihi bağlara sahip olduğumuz komşumuz
PKK'ya karşı alınabilecek müşterek adımları istişare ettik
PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık
(Irak'ı) Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.
(Reşid ve Sudani ile görüşmeleri) Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu