Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık

(Irak'ı) Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.

(Reşid ve Sudani ile görüşmeleri) Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu