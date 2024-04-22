https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/istanbulun-iki-ilcesinde-12-saat-surecek-su-kesintisi--1083035330.html
İstanbul’un iki ilçesinde su kesintisi: 12 saat sürecek
İstanbul’un iki ilçesinde su kesintisi: 12 saat sürecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı mahallelerde 12 saatlik su... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T19:30+0300
2024-04-22T19:30+0300
2024-04-22T20:20+0300
su kesintisi
iski
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İSKİ, Kağıthane ve Eyüpsultan’daki bazı mahallelerde 24 Nisan Çarşamba günü 12 saat sürecek su kesintisi olacağını duyurduİSKİ’den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan’da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane’de Hamidiye Mahallesi’ne su verilemeyeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/istanbul-icin-sicaklik-uyarisi-1083033787.html
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istanbulda su kesintisi, iski su kesintisi, istanbulun iki ilçesinde 12 saat sürecek su kesintisi
istanbulda su kesintisi, iski su kesintisi, istanbulun iki ilçesinde 12 saat sürecek su kesintisi
İstanbul’un iki ilçesinde su kesintisi: 12 saat sürecek
19:30 22.04.2024 (güncellendi: 20:20 22.04.2024)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak.
İSKİ, Kağıthane ve Eyüpsultan’daki bazı mahallelerde 24 Nisan Çarşamba günü 12 saat sürecek su kesintisi olacağını duyurdu
İSKİ’den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan’da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane’de Hamidiye Mahallesi’ne su verilemeyeceği ifade edildi.