https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/istanbulun-iki-ilcesinde-12-saat-surecek-su-kesintisi--1083035330.html

İstanbul’un iki ilçesinde su kesintisi: 12 saat sürecek

İstanbul’un iki ilçesinde su kesintisi: 12 saat sürecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı mahallelerde 12 saatlik su... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T19:30+0300

2024-04-22T19:30+0300

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su kesintisi

iski

türkiye

istanbul

ilçe

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İSKİ, Kağıthane ve Eyüpsultan’daki bazı mahallelerde 24 Nisan Çarşamba günü 12 saat sürecek su kesintisi olacağını duyurduİSKİ’den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan’da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane’de Hamidiye Mahallesi’ne su verilemeyeceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/istanbul-icin-sicaklik-uyarisi-1083033787.html

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Sputnik Türkiye

istanbulda su kesintisi, iski su kesintisi, istanbulun iki ilçesinde 12 saat sürecek su kesintisi