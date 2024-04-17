https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/mehmet-simsek-cari-aciktaki-dusus-orta-vadeli-programimizin-calistigini-gosteriyor-1082864917.html

Mehmet Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor

Mehmet Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5.8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T14:27+0300

2024-04-17T14:27+0300

2024-04-17T14:45+0300

ekonomi

cari açık

mehmet şimşek

son dakika

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan Orta Vadeli program ve cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor" diyen Bakan Şimşek cari açığın şubatta beklentilerin altında gerçekleştiğini ve geçen yıla göre 5.8 milyar dolar düştüğünü bildirdi.Bakan yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/cumhurbaskani-erdogandan-bahceliye-tesekkur-cumhur-ittifaki-secimlerden-alninin-akiyla-cikmistir-1082860726.html

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cari açık, mehmet şimşek, son dakika