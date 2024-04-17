Mehmet Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor
14:27 17.04.2024 (güncellendi: 14:45 17.04.2024)
© AA / Emrah YorulmazHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
© AA / Emrah Yorulmaz
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5.8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28.3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan Orta Vadeli program ve cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor" diyen Bakan Şimşek cari açığın şubatta beklentilerin altında gerçekleştiğini ve geçen yıla göre 5.8 milyar dolar düştüğünü bildirdi.
Bakan yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:
"Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti.
Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.
Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak."