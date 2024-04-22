https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/hakan-uraldan-turk-kahvesi-tepkisi-o-ucreti-nakit-olarak-odersen-icin-yanar-1083005623.html

Hakan Ural'dan Türk kahvesi tepkisi: 'O ücreti nakit olarak ödersen için yanar'

Hakan Ural'dan Türk kahvesi tepkisi: 'O ücreti nakit olarak ödersen için yanar'

Sputnik Türkiye

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hakan Ural bu kez bir AVM'de 280 liraya içtiği Türk kahvesine isyan etti. Ural, "Artık buna çözüm, çare... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T00:13+0300

2024-04-22T00:13+0300

2024-04-22T00:13+0300

yaşam

hakan ural

türk kahvesi

ekonomi

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Hakan Ural, geçen hafta gıda enflasyonu üzerinden yeme içme sektöründeki fahiş fiyatlardan bahsetmiş ve "İki porsiyon dönere 1370 lira verdim" diyerek duruma isyan etmişti.Hakan Ural, gündem yaratan döner açıklaması sonrası bu kez Zincirlikuyu'da gittiği bir AVM'de içtiği bir Türk kahvesi için kendisinden 280 lira alındığını açıkladı.Ural, "O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar. Kart veriyorsun okutup alıyor. Ama olur mu dediğin gibi bundan kazanmayın kardeşim... Dünyanın en küçük bardağı iki yudumluk bir şey... Bunları artık nasıl denetleyecekler ne yapacaklarsa yapsınlar. Artık buna bir çözüm, çare bulsunlar. İnsanların psikolojini etkiliyor, herkes isyan bayrağı açıyor..." diyerek isyan etti.

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hakan ural, türk kahvesi, ekonomi