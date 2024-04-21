https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/mecliste-yogun-hafta-fahis-fiyata-agir-yaptirim-gorusulecek-1083001569.html
Meclis'te yoğun hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım görüşülecek
Meclis'te yoğun hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım görüşülecek
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü 23 Nisan nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Önemli yasa tekliflerinin Meclis'te görüşüleceği... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T19:55+0300
2024-04-21T19:55+0300
2024-04-21T19:55+0300
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tbmm
politika
fahiş fiyat
ekonomi
teklif
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Meclis, bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir oturuma ev sahipliği yapacak.TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul'da 10'ar dakikalık konuşmalar yapacak.Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.Fahiş fiyatlar gündemdeMeclis'te bu hafta önemli yasa teklifleri de görüşülecek.TRT'nin haberine göre; Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemede, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yaptırımların ve idari para cezalarının artırılmasının yer alması bekleniyor.İşletmelere kapatma yaptırımı da Meclis'teki görüşmelerde tartışılacak.Enerji teklifiYerli üretim ve ithal doğalgazın, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeren yasa teklifinin görüşmeleri de bu hafta başlayacak.Düzenlemede kıyı ve sahiller dışındaki deniz ile göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da yer alıyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişikliklerin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/unluler-de-katildi-yuksek-fiyatlar-nedeniyle-restoran-ve-kafelere-gitmeme-boykotu-basliyor-1082936335.html
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tbmm, politika, fahiş fiyat, ekonomi, teklif
tbmm, politika, fahiş fiyat, ekonomi, teklif
Meclis'te yoğun hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım görüşülecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü 23 Nisan nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Önemli yasa tekliflerinin Meclis'te görüşüleceği haftada gözler Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemelerde olacak.
Meclis, bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir oturuma ev sahipliği yapacak.
TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul'da 10'ar dakikalık konuşmalar yapacak.
Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.
Meclis'te bu hafta önemli yasa teklifleri de görüşülecek.
TRT'nin haberine göre; Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemede, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yaptırımların ve idari para cezalarının artırılmasının yer alması bekleniyor.
İşletmelere kapatma yaptırımı da Meclis'teki görüşmelerde tartışılacak.
Yerli üretim ve ithal doğalgazın, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeren yasa teklifinin görüşmeleri de bu hafta başlayacak.
Düzenlemede kıyı ve sahiller dışındaki deniz ile göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişikliklerin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.