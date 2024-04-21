https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/mecliste-yogun-hafta-fahis-fiyata-agir-yaptirim-gorusulecek-1083001569.html

Meclis'te yoğun hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım görüşülecek

Meclis'te yoğun hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım görüşülecek

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü 23 Nisan nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Önemli yasa tekliflerinin Meclis'te görüşüleceği... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T19:55+0300

2024-04-21T19:55+0300

2024-04-21T19:55+0300

türkiye

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politika

fahiş fiyat

ekonomi

teklif

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Meclis, bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir oturuma ev sahipliği yapacak.TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul'da 10'ar dakikalık konuşmalar yapacak.Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.Fahiş fiyatlar gündemdeMeclis'te bu hafta önemli yasa teklifleri de görüşülecek.TRT'nin haberine göre; Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemede, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yaptırımların ve idari para cezalarının artırılmasının yer alması bekleniyor.İşletmelere kapatma yaptırımı da Meclis'teki görüşmelerde tartışılacak.Enerji teklifiYerli üretim ve ithal doğalgazın, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeren yasa teklifinin görüşmeleri de bu hafta başlayacak.Düzenlemede kıyı ve sahiller dışındaki deniz ile göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da yer alıyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişikliklerin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/unluler-de-katildi-yuksek-fiyatlar-nedeniyle-restoran-ve-kafelere-gitmeme-boykotu-basliyor-1082936335.html

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