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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan idari gözetim altındaki yabancıya ilişkin iddialarla ilgili açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan idari gözetim altındaki yabancıya ilişkin iddialarla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı "Ramin Saeidi isimli yabancının, kötü muameleye maruz kaldığı ve açlık grevinde olduğu iddiaları kesinlikle gerçeği... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
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göç idaresi
kırklareli
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan Ramin Saeidi isimli yabancının kötü muameleye maruz kaldığı ve açlık grevinde olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları tarafından Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan bir yabancıyla ilgili gerçek dışı iddiaların yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
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göç idaresi, kırklareli, yabancı
göç idaresi, kırklareli, yabancı

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan idari gözetim altındaki yabancıya ilişkin iddialarla ilgili açıklama

23:15 22.04.2024
© AAGöç İdaresi Başkanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AA
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı "Ramin Saeidi isimli yabancının, kötü muameleye maruz kaldığı ve açlık grevinde olduğu iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan Ramin Saeidi isimli yabancının kötü muameleye maruz kaldığı ve açlık grevinde olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları tarafından Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan bir yabancıyla ilgili gerçek dışı iddiaların yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bahse konu paylaşımlarda adı geçen Ramin Saeidi isimli yabancının, kötü muameleye maruz kaldığı ve açlık grevinde olduğu iddiaları, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Geri gönderme merkezleri, düzenli olarak denetlenmekte ve 7/24 esasına göre sürekli kameralarla kayıt altına alınarak izlenmektedir. Söz konusu yabancıyla ilgili tüm süreçler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun olarak yürütülmekte ve detaylı olarak tutanak altına alınmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili yabancının, sınır dışı kararına karşı açtığı dava süreci devam etmektedir. 6458 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca hiçbir yabancı, işkence göreceği, ölüm cezasına çarptırılacağı ülkeye sınır dışı edilmemektedir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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