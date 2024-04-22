Göç İdaresi Başkanlığı'ndan idari gözetim altındaki yabancıya ilişkin iddialarla ilgili açıklama

"Bahse konu paylaşımlarda adı geçen Ramin Saeidi isimli yabancının, kötü muameleye maruz kaldığı ve açlık grevinde olduğu iddiaları, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Geri gönderme merkezleri, düzenli olarak denetlenmekte ve 7/24 esasına göre sürekli kameralarla kayıt altına alınarak izlenmektedir. Söz konusu yabancıyla ilgili tüm süreçler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun olarak yürütülmekte ve detaylı olarak tutanak altına alınmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili yabancının, sınır dışı kararına karşı açtığı dava süreci devam etmektedir. 6458 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca hiçbir yabancı, işkence göreceği, ölüm cezasına çarptırılacağı ülkeye sınır dışı edilmemektedir."