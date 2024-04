https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/gagavuzya-moldova-ile-rusya-arasindaki-baglari-surdurmek-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1082668633.html

Gagavuzya: Moldova ile Rusya arasındaki bağları sürdürmek için elimizden geleni yapacağız

Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov, Moldova ile Rusya arasındaki temaslar sıfıra yaklaştığını ancak Gagavuzya'nın iki ülke arasındaki bağları... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

dünya

moldova

kişinev

şor partisi

gagavuz türkleri

gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuzya

rusya

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082668476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea7629b8bdc2052b09901d0045d285e8.jpg

Sputnik'e demeç veren Konstantinov, "Moldova Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki temaslar sıfıra yaklaşıyor. Her seferinde adım adım bağlarımızı koparmaya çalışıyorlar. Bağlarımızın kopmaması için mümkün olan her şeyi yapacağız, zira bizim için Rusya stratejik, tarihi bir ortak. Biz bunu unutmuyoruz" dedi.Gagavuzya'nın Rusya'nın sadece partner değil, aynı zamanda dost ve koruyucu ülke olduğunu bildiğini anlatan Konstantinov, Moskova'nın yüz yıllardır birlikte yaşadığı yakınlarına zor zamanda yardım eli uzatacağından emin olduklarını vurguladı.Konstantinov, Gagavuzya okullarında eğitimin Rusça olduğunu ve Moldova yönetiminin bundan hoşlanmadığını da söyledi.Halk Meclisi Başkanı, "Yönetimimiz, görüşlerimizin farklı olmasından hoşnut değil. Yönetimimiz Gagavuzya'da farklı bakış açısından, bizim fikirlerimizden hoşlanmıyor. Her insanın ifade özgürlüğü yoksa, demokrasiden nasıl bahsedebiliriz? Eminim ki yavaş yavaş tüm bunlar azalacak ve Moldova liderliği anlamaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

