Spor dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 stadyumunu yayımladı. İlk 100 içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, Galatasaray Ali Sami Yen ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer aldı.69. Atatürk Olimpiyat Stadyumuİstanbul, TürkiyeAçılış: 2002Kapasite: 74.75347. Ali Sami Yen Spor Kompleksiİstanbul, TürkiyeAçılış: 2011Kapasite: 52.28033. Şükrü Saracoğlu Stadyumuİstanbul, TürkiyeAçılış: 1908Kapasite: 47.83410. San SiroMilano, İtalyaAçılış: 1926Kapasite: 80.0189. IbroxGlasgow, İskoçyaAçılış: 1899Kapasite: 50.8178. WembleyLondra, İngiltereAçılış: 2007Kapasite: 90.0007. Camp NouBarcelona, İspanyaAçılış: 1957Kapasite: 99.3546. Aztek StadyumuMexico City, MeksikaAçılış: 1966Kapasite: 87.5235. MonumentalBuenos Aires, ArjantinAçılış: 1938Kapasite: 86.0494. Tottenham Hotspur StadyumuLondra, İngiltereAçılış: 2019Kapasite: 62.8503. Signal Iduna ParkDortmund, AlmanyaAçılış: 1974Kapasite: 81.3652. MaracanaRio de Janeiro, BrezilyaAçılış: 1950Kapasite: 78.8381. La BomboneraBuenos Aires, ArjantinAçılış: 1940Kapasite: 54.000

İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen listede Dünyanın... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu

© Sputnik / Alexey Sedykh Multimedya arşivine gidin Volgograd Arena Stadyumu © Sputnik / Alexey Sedykh / Multimedya arşivine gidin

İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen listede Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı görüldü. Peki, dünyanın en iyi stadyumları hangisi?