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Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
Sputnik Türkiye
İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen listede Dünyanın... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
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Spor dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 stadyumunu yayımladı. İlk 100 içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, Galatasaray Ali Sami Yen ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer aldı.69. Atatürk Olimpiyat Stadyumuİstanbul, TürkiyeAçılış: 2002Kapasite: 74.75347. Ali Sami Yen Spor Kompleksiİstanbul, TürkiyeAçılış: 2011Kapasite: 52.28033. Şükrü Saracoğlu Stadyumuİstanbul, TürkiyeAçılış: 1908Kapasite: 47.83410. San SiroMilano, İtalyaAçılış: 1926Kapasite: 80.0189. IbroxGlasgow, İskoçyaAçılış: 1899Kapasite: 50.8178. WembleyLondra, İngiltereAçılış: 2007Kapasite: 90.0007. Camp NouBarcelona, İspanyaAçılış: 1957Kapasite: 99.3546. Aztek StadyumuMexico City, MeksikaAçılış: 1966Kapasite: 87.5235. MonumentalBuenos Aires, ArjantinAçılış: 1938Kapasite: 86.0494. Tottenham Hotspur StadyumuLondra, İngiltereAçılış: 2019Kapasite: 62.8503. Signal Iduna ParkDortmund, AlmanyaAçılış: 1974Kapasite: 81.3652. MaracanaRio de Janeiro, BrezilyaAçılış: 1950Kapasite: 78.8381. La BomboneraBuenos Aires, ArjantinAçılış: 1940Kapasite: 54.000
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stadyum, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı, ali sami yen, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray
stadyum, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı, ali sami yen, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu

07:46 22.04.2024
© Sputnik / Alexey Sedykh / Multimedya arşivine gidinVolgograd Arena Stadyumu
Volgograd Arena Stadyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Alexey Sedykh
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İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen listede Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı görüldü. Peki, dünyanın en iyi stadyumları hangisi?
Spor dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 stadyumunu yayımladı. İlk 100 içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, Galatasaray Ali Sami Yen ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer aldı.

69. Atatürk Olimpiyat Stadyumu

İstanbul, Türkiye
Açılış: 2002
Kapasite: 74.753

47. Ali Sami Yen Spor Kompleksi

İstanbul, Türkiye
Açılış: 2011
Kapasite: 52.280

33. Şükrü Saracoğlu Stadyumu

İstanbul, Türkiye
Açılış: 1908
Kapasite: 47.834

10. San Siro

Milano, İtalya
Açılış: 1926
Kapasite: 80.018

9. Ibrox

Glasgow, İskoçya
Açılış: 1899
Kapasite: 50.817

8. Wembley

Londra, İngiltere
Açılış: 2007
Kapasite: 90.000

7. Camp Nou

Barcelona, İspanya
Açılış: 1957
Kapasite: 99.354

6. Aztek Stadyumu

Mexico City, Meksika
Açılış: 1966
Kapasite: 87.523

5. Monumental

Buenos Aires, Arjantin
Açılış: 1938
Kapasite: 86.049

4. Tottenham Hotspur Stadyumu

Londra, İngiltere
Açılış: 2019
Kapasite: 62.850

3. Signal Iduna Park

Dortmund, Almanya
Açılış: 1974
Kapasite: 81.365

2. Maracana

Rio de Janeiro, Brezilya
Açılış: 1950
Kapasite: 78.838

1. La Bombonera

Buenos Aires, Arjantin
Açılış: 1940
Kapasite: 54.000
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
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