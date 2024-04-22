https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/dunyanin-en-iyi-100-stadyumu-belli-oldu-1083006431.html
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
Sputnik Türkiye
İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen listede Dünyanın... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T07:46+0300
2024-04-22T07:46+0300
2024-04-22T07:46+0300
stadyum
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı
ali sami yen
fenerbahçe
galatasaray sk
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103278/48/1032784832_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_641755a7aed74d6917b4b164e440879d.jpg
Spor dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 stadyumunu yayımladı. İlk 100 içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, Galatasaray Ali Sami Yen ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer aldı.69. Atatürk Olimpiyat Stadyumuİstanbul, TürkiyeAçılış: 2002Kapasite: 74.75347. Ali Sami Yen Spor Kompleksiİstanbul, TürkiyeAçılış: 2011Kapasite: 52.28033. Şükrü Saracoğlu Stadyumuİstanbul, TürkiyeAçılış: 1908Kapasite: 47.83410. San SiroMilano, İtalyaAçılış: 1926Kapasite: 80.0189. IbroxGlasgow, İskoçyaAçılış: 1899Kapasite: 50.8178. WembleyLondra, İngiltereAçılış: 2007Kapasite: 90.0007. Camp NouBarcelona, İspanyaAçılış: 1957Kapasite: 99.3546. Aztek StadyumuMexico City, MeksikaAçılış: 1966Kapasite: 87.5235. MonumentalBuenos Aires, ArjantinAçılış: 1938Kapasite: 86.0494. Tottenham Hotspur StadyumuLondra, İngiltereAçılış: 2019Kapasite: 62.8503. Signal Iduna ParkDortmund, AlmanyaAçılış: 1974Kapasite: 81.3652. MaracanaRio de Janeiro, BrezilyaAçılış: 1950Kapasite: 78.8381. La BomboneraBuenos Aires, ArjantinAçılış: 1940Kapasite: 54.000
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stadyum, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı, ali sami yen, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray
stadyum, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı, ali sami yen, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen listede Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı görüldü. Peki, dünyanın en iyi stadyumları hangisi?
Spor dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 stadyumunu yayımladı. İlk 100 içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, Galatasaray Ali Sami Yen ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer aldı.
69. Atatürk Olimpiyat Stadyumu
İstanbul, Türkiye
Açılış: 2002
Kapasite: 74.753
47. Ali Sami Yen Spor Kompleksi
İstanbul, Türkiye
Açılış: 2011
Kapasite: 52.280
33. Şükrü Saracoğlu Stadyumu
İstanbul, Türkiye
Açılış: 1908
Kapasite: 47.834
Milano, İtalya
Açılış: 1926
Kapasite: 80.018
Glasgow, İskoçya
Açılış: 1899
Kapasite: 50.817
Londra, İngiltere
Açılış: 2007
Kapasite: 90.000
Barcelona, İspanya
Açılış: 1957
Kapasite: 99.354
Mexico City, Meksika
Açılış: 1966
Kapasite: 87.523
Buenos Aires, Arjantin
Açılış: 1938
Kapasite: 86.049
4. Tottenham Hotspur Stadyumu
Londra, İngiltere
Açılış: 2019
Kapasite: 62.850
Dortmund, Almanya
Açılış: 1974
Kapasite: 81.365
Rio de Janeiro, Brezilya
Açılış: 1950
Kapasite: 78.838
Buenos Aires, Arjantin
Açılış: 1940
Kapasite: 54.000