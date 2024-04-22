https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/-icardi-galatasaray-tarihine-gecti-1083005755.html

Icardi Galatasaray tarihine geçti

Icardi Galatasaray tarihine geçti

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde oynadığı 5 maçta 6 gol attı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu attığı bu golün ardından Galatasaray... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T06:49+0300

2024-04-22T06:49+0300

2024-04-22T06:49+0300

spor

mauro icardi

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son haftalarda gol perdesini iyiden iyiye açtı. Sarı-kırmızılı formayla 50. golünü atan Icardi aynı zamanda tarihe geçti.Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.Son 5 maçta 6 golArjantinli oyuncu son 5 maçta 6. golüne ulaşarak üstün bir performans sergiledi. Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/galatasaraydan-4-gollu-galibiyet-super-lig-rekorunu-egale-etti-1083003515.html

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