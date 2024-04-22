https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/-icardi-galatasaray-tarihine-gecti-1083005755.html
Icardi Galatasaray tarihine geçti
Icardi Galatasaray tarihine geçti
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde oynadığı 5 maçta 6 gol attı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu attığı bu golün ardından Galatasaray... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T06:49+0300
2024-04-22T06:49+0300
2024-04-22T06:49+0300
spor
mauro icardi
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
maç
pendikspor
rekor
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son haftalarda gol perdesini iyiden iyiye açtı. Sarı-kırmızılı formayla 50. golünü atan Icardi aynı zamanda tarihe geçti.Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.Son 5 maçta 6 golArjantinli oyuncu son 5 maçta 6. golüne ulaşarak üstün bir performans sergiledi. Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/galatasaraydan-4-gollu-galibiyet-super-lig-rekorunu-egale-etti-1083003515.html
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mauro icardi, icardi kaç gol attı, icardi gol rekoru
mauro icardi, icardi kaç gol attı, icardi gol rekoru
Icardi Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde oynadığı 5 maçta 6 gol attı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu attığı bu golün ardından Galatasaray tarihine geçmeyi başardı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son haftalarda gol perdesini iyiden iyiye açtı. Sarı-kırmızılı formayla 50. golünü atan Icardi aynı zamanda tarihe geçti.
Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
Arjantinli oyuncu son 5 maçta 6. golüne ulaşarak üstün bir performans sergiledi. Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşımıştı.