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Duma Başkanı Volodin: ABD, Rus varlık hırsızlığı yaptı, simetrik yanıt hakkımız var
Duma Başkanı Volodin: ABD, Rus varlık hırsızlığı yaptı, simetrik yanıt hakkımız var
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin ülkede dondurulan Rus varlıklarına ilişkin yasa dışı karar kabul ederek hırsızlık... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T10:52+0300
2024-04-22T10:52+0300
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ekonomik yaptırım
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Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, ABD’nin ülkede dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna’ya yardımda kullanma kararını değerlendirdi.Volodin, “Washington açık bir şekilde yasa dışı karar kabul ederek hırsızlık yaptı. Bu kesinlikle diğer ülkelerin, işletmelerin ve özel yatırımcıların ABD’ye olan güvenini sarsacak, tüm küresel finansal sistemin temelini oluşturan mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesini ortadan kaldıracak. Bu karar, uluslararası hukukta telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açarak diğer ülkelere emsal teşkil edecek. Bundan böyle her bir ülkenin bu şekilde davranma hakkı olacak” diye yazdı.“Şimdi ülkemizin, yabancı varlıklara yönelik simetrik kararlar alma hakkı var” diye kaydeden Duma Başkanı, ABD’nin Rus varlıklarına el koyma yasasını kabul ederek Avrupa Birliği’ni de benzer adım atmaya kışkırttığını belirterek, “Bu, Avrupa ekonomisi için yıkıcı olacak” ifadesini kullandı.Rusya’nın dünya genelinde dondurulan 280 milyar dolar içinde sadece 5-6 milyar doların ABD’de bulunduğunu anımsatan Volodin, “Dondurulan fonlarımızın büyük kısmı (210 milyar dolar) Avrupa Birliği’nde bulunuyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html
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abd, rusya, ekonomi, ekonomik yaptırım, ekonomik yaptırımlar, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, moskova, washington
abd, rusya, ekonomi, ekonomik yaptırım, ekonomik yaptırımlar, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, moskova, washington

Duma Başkanı Volodin: ABD, Rus varlık hırsızlığı yaptı, simetrik yanıt hakkımız var

10:52 22.04.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDuma Başkanı Volodin
Duma Başkanı Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin ülkede dondurulan Rus varlıklarına ilişkin yasa dışı karar kabul ederek hırsızlık yaptığını, şimdi Rusya’nın da yabancı varlıklara yönelik simetrik kararlar alma hakkının olduğunu belirtti.
Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, ABD’nin ülkede dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna’ya yardımda kullanma kararını değerlendirdi.
Volodin, “Washington açık bir şekilde yasa dışı karar kabul ederek hırsızlık yaptı. Bu kesinlikle diğer ülkelerin, işletmelerin ve özel yatırımcıların ABD’ye olan güvenini sarsacak, tüm küresel finansal sistemin temelini oluşturan mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesini ortadan kaldıracak. Bu karar, uluslararası hukukta telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açarak diğer ülkelere emsal teşkil edecek. Bundan böyle her bir ülkenin bu şekilde davranma hakkı olacak” diye yazdı.
Şimdi ülkemizin, yabancı varlıklara yönelik simetrik kararlar alma hakkı var” diye kaydeden Duma Başkanı, ABD’nin Rus varlıklarına el koyma yasasını kabul ederek Avrupa Birliği’ni de benzer adım atmaya kışkırttığını belirterek, “Bu, Avrupa ekonomisi için yıkıcı olacak” ifadesini kullandı.
Rusya’nın dünya genelinde dondurulan 280 milyar dolar içinde sadece 5-6 milyar doların ABD’de bulunduğunu anımsatan Volodin, “Dondurulan fonlarımızın büyük kısmı (210 milyar dolar) Avrupa Birliği’nde bulunuyor” diye ekledi.
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